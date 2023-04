Dallas sanctionné pour avoir tanké, mais quid des autres ?

Pour Mark Cuban, 750 000 dollars, c'est de l'argent de poche. Ce n'est pas pour ça que l'amende pour tanking et "comportement préjudiciable à la ligue" que la NBA vient d'infliger aux Dallas Mavericks ne va pas déclencher sa colère.

Il faut être aveugle pour ne pas avoir vu que les Mavs ont tanké comme des cochons sur la fin de la saison pour ne pas disputer le play-in tournament et participer à la loterie. En cela, une sanction était attendue et n'a rien d'illogique. On s'en doutait en voyant Mark Cuban sourire sur le dernier shoot raté par son équipe lors du dernier match de la saison.

Le souci, c'est l'équité. Si Dallas a pris une amende de cette ampleur pour avoir bazardé quelques matches, la franchise texane ne doit pas être la seule à être pénalisée. Quid de Portland, qui a mis Damian Lillard au frigo après avoir pris conscience que le play-in était hors d'atteinte ?

Dallas et Portland ont eu le "mérite" d'attendre que leurs objectifs initiaux n'aient aucune chance d'aboutir pour se tourner vers le tanking. Mais que faire avec les équipes qui n'essaient même pas de mettre sur pied un groupe capable de gagner ne serait-ce que 30 matches sur 82 ? Surtout pour avoir 14% de chances de décrocher le 1st pick...

On n'a pas la science infuse ou de réponse magique à apporter pour que plus personne ne bazarde le moindre match en NBA - ça n'arrivera pas tout de suite - mais les Mavs ont surtout été pénalisés parce qu'ils n'ont pas été très discrets. C'est là leur plus grosse faute.

Au final, l'essentiel est préservé. Dallas n'a pas perdu de tour de Draft. Vu le peu d'assets qu'ont les Mavs pour rebâtir une équipe solide l'année prochaine, ce ne sera pas du luxe.

