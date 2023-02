Damian Lillard (qui d’autre ?) plante le panier pour la gagne à trois-points !

Pour rendre compétitive une rencontre qui passionne de moins en moins de monde, la NBA a décidé de ne plus jouer sur un format traditionnel mais en fixant un score à atteindre après trois quart-temps. Chaque All-Star Game se termine donc par un game winner. Et qui d'autre que Damian Lillard pour tuer une partie ? Le meneur des Portland Trail Blazers, troisième lame du Team Giannis avec 26 points inscrits en sortie de banc, a planté le panier pour la gagne à trois-points.

DAME TIME. THAT'S GAME.#TeamGiannis reaches the target score of 182 to win the 2023 #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/PElkOAy5OJ

— NBA (@NBA) February 20, 2023