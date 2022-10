Damian Lillard veut trop battre Clyde Drexler pour quitter Portland

On le sait, Damian Lillard a eu des doutes sur le projet des Portland Trail Blazers. L'été dernier, le meneur ne l'a pas caché : il a eu des hésitations par rapport à un possible départ. Mais finalement, l'Américain a bel et bien continué son histoire avec la franchise de l'Oregon.

Récemment prolongé jusqu'en 2027, le natif d'Oakland se projette désormais sur le long terme à Portland. Et dans sa réflexion, un élément a compté : le record de Clyde Drexler. En effet, l'ex-légende reste le meilleur scoreur de l'histoire des Blazers : 18 040 points.

A 531 points de le battre, Lillard ne pouvait pas partir sans s'emparer de la première place.

"Clyde a toujours voulu me voir gagner à Portland. Mais il m'a dit de faire ce que je devais faire pour être heureux. Il m'a aussi dit de tenir l'organisation pour responsable. Et à ce moment-là, je me disais que je détesterais être si près du but et rater cette opportunité de passer devant Drexler si je devais partir. Je veux dire, je suis tout proche. J'y ai vraiment pensé, mais je n'ai jamais vraiment cru que j'allais quitter Portland. Finalement, tout s'est bien passé", a confié Damian Lillard à Yahoo Sports.

Avec une moyenne de 25 points par match, Damian Lillard va "seulement" avoir besoin de 22 rencontres pour battre Drexler. Une simple question de temps...

