Damian Lillard dévoile son plan pour sa fin de carrière

Sans surprise, maintenant qu’il est revenu à Portland, Damian Lillard aimerait jouer son dernier match NBA avec le maillot des Blazers sur le dos.

Le renouveau se poursuit aux Portland Trail Blazers cette saison. La franchise de l’Oregon va disputer le play-in et elle conserve ainsi une chance de participer aux playoffs. L’an prochain, elle fera du neuf avec de l’ancien. Pas n’importe quel ancien. Une légende du club. Damian Lillard, qui se remet actuellement d’une déchirure du tendon d’Achille, devrait reprendre la compétition en 2026-2027. En attendant son retour, le meneur All-Star est revenu aux Blazers, sa franchise de toujours. Et il compte bien y rester jusqu’au bout.

« C’est évidemment mon plan de jouer le dernier match de ma carrière avec Portland. Peu importe quand sera la fin. Je n’ai pas de délai en tête. Je vais jouer aussi longtemps que j’ai le sentiment d’être capable de faire ce que je fais d’habitude. Le moment où ça ne sera plus le cas, je n’aurais pas de raison de continuer », confie le vétéran.

Damian Lillard, 36 ans en juillet prochain, a joué plus de 800 matches avec Portland, en incluant les playoffs. Il a mené l’équipe en finale de Conférence en 2019 et tourne à plus de 25 points et presque 7 passes de moyenne en saison régulière avec les Blazers sur l’ensemble de sa carrière.

Il est peu probable qu’il revienne au niveau qui était le sien avant sa blessure vu son âge mais Lillard pourrait s’en rapprocher en s’appuyant notamment sur l’un des tirs les plus purs de tout le championnat.