Damian Lillard n'a pas joué avec Portland depuis trois ans. Il existe une chance de le revoir durant ces playoffs, ce qui serait un moment incroyable.

Et si Damian Lillard rejouait dès ces playoffs NBA avec Portland ? L’idée paraît complètement irréelle, presque trop belle pour être prise au sérieux. Pourtant, selon Bill Oram d'OregonLive, les Blazers n’ont pas totalement fermé la porte à une apparition surprise de leur meneur star avant la fin de la postseason.

Lillard n’a plus porté le maillot de Portland depuis le 22 mars 2023. Entre-temps, il y a eu le trade à Milwaukee, l’épisode Bucks, puis cette rupture du tendon d’Achille subie il y a bientôt un an, lors du Game 4 de la série face à Indiana. Un retour aussi rapide resterait évidemment un scénario très lointain, surtout pour un joueur de 35 ans après une blessure aussi lourde. Mais une source citée par Oram assure que Dame est “proche” d'être apte à jouer au basket et qu’un retour avant la fin des playoffs n’est “pas impossible”.

Le timing reste le cœur du sujet. Il faudrait sans doute que Portland prolonge sérieusement son aventure, ou que la série contre San Antonio s’étire “très, très” loin, pour que cette option devienne concrète. Les Blazers avancent donc avec prudence, en gardant simplement l’esprit ouvert.

Cela dit, rien que l’image donne des frissons : Damian Lillard sortant du tunnel du Moda Center, en tenue, sous le rugissement d’un public qui n’attend que ça depuis des années. À Portland, ce genre de retour aurait forcément une dimension mythologique.