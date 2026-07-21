Damian Lillard apprend le chinois pour faciliter l’intégration de Yang Hansen et confirme qu’il reste un leader essentiel des Blazers.

Damian Lillard n’a pas encore rejoué un match avec Portland, mais il a déjà repris sa place dans le vestiaire. Et pas seulement parce qu’il est la légende locale, le visage de la franchise ou le joueur que tout le monde attend de revoir sur le terrain. Lillard fait surtout ce qu’il a toujours su faire : créer du lien et prendre soin de ses coéquipiers.

Yang Hansen, qui s’apprête à vivre sa deuxième saison NBA, a raconté une petite anecdote au Rose Garden Report qui résume assez bien le personnage.

« Damian apprend beaucoup de chinois. Tous les matins, on se serre la main et il me dit “Zao Shang Hao”, ce qui signifie “Bonjour”. »

Cela ne fera pas gagner quinze matches supplémentaires aux Blazers, mais pour un jeune joueur arrivé de Chine, encore en pleine adaptation à la NBA, à la langue et à la vie aux États-Unis, cela compte forcément.

Damian Lillard, le retour gagnant !

Yang Hansen a passé sa saison rookie accompagné par son traducteur, Chris Liu, qui l’aidait évidemment à communiquer, mais aussi à montrer sa personnalité dans le vestiaire et devant les médias. Cette présence ne sera plus permanente pour sa deuxième année. Portland avait prévu dès le départ de ne mettre un traducteur à sa disposition que pendant sa saison rookie.

Yang va donc devoir gagner en autonomie. Il a progressé en anglais, continue de prendre des cours, mais la situation reste loin d’être simple. C’est précisément là que l’attitude de Damian Lillard prend tout son sens.

Le meneur aurait très bien pu attendre que Hansen parle mieux anglais, comprenne les codes du vestiaire et trouve lui-même sa place dans le groupe. À la place, il apprend quelques mots de chinois pour aller vers lui. C’est tout bête. Mais c’est aussi exactement comme cela qu’un leader évite à un jeune coéquipier de se sentir isolé.

Il croit vraiment en Yang Hansen

Ce rapprochement n’est d’ailleurs pas uniquement humain. Lillard semble aussi croire aux qualités de basketteur de Yang Hansen. Il avait déjà salué sa vision du jeu, sa qualité de passe, sa personnalité et sa confiance la saison dernière, pendant sa convalescence. Le Chinois reste évidemment un projet. Il a très peu joué lors de sa première saison et doit encore prouver qu’il peut devenir un vrai joueur de rotation NBA.

Toutefois, Portland n’a pas utilisé un choix du premier tour sur lui par hasard. Et Lillard, lui, semble décidé à l’aider à grandir plutôt qu’à simplement le regarder se débrouiller.

On attend forcément beaucoup du retour de Damian Lillard. Il n’a pas joué la saison dernière, même s’il a profité du All-Star Weekend pour rappeler qu’il savait encore parfaitement rentrer des tirs en remportant le concours à trois points.

La vraie question sera désormais de savoir ce qu’il peut encore apporter sur le terrain après sa grave blessure. Concernant son influence autour du groupe, il n’y a déjà pas beaucoup de doutes. Le patron du vestiaire est bien de retour.