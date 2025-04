Damian Lillard de retour, un miracle médical ?

Du jamais vu médicalement. C'est comme ça qu'a été décrite l'évolution de la situation de Damian Lillard, victime d'une thrombose veineuse et vraisemblablement apte au cours du 1er tour des playoffs moins d'un mois après. Shams Charania d'ESPN a annoncé jeudi soir que le meneur des Milwaukee Bucks n'était plus obligé de prendre d'anti-coagulants.

On devrait donc voir Damian Lillard pendant ces playoffs et possiblement dès le game 2 de la série contre Indiana, si sa remise en condition, un mois après son dernier match, le lui permet. Apparemment, la vitesse à laquelle l'ancien joueur de Portland a guéri est une première en NBA. Le fait d'avoir découvert et traité le problème très tôt, en collaboration avec des spécialistes, serait à l'origine de cette réussite médicale. Une bonne nouvelle pour les futurs cas qui se signaleront dans la ligue. Un peu plus tôt dans la saison, Victor Wembanyama avait dû être stoppé net pour des raisons similaires.

Le Super-Herro aux commandes du Heat

"La carrière de Dame aurait pu être menacée. Elle l'a été, en fait. Et le fait qu'il y a de bonnes chances qu'on le voit jouer en playoffs avec nous est une bénédiction", s'est satisfait Doc Rivers auprès d'ESPN.

Avant de manquer les 14 derniers matches de la saison, Lillard tournait à près de 25 points et 7 passes de moyenne. Sans lui, les Bucks ont tout de même réussi à boucler la saison régulière sur une série de 8 victoires consécutives.

Il manquera tout de même à coup quasiment sûr le game 1 contre Indiana, programmé samedi, à 19 heures (heure française).