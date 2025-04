La saison 2024-2025 du Miami Heat a été tout sauf tranquille. La faute, bien évidemment, au feuilleton presque sans fin autour de Jimmy Butler. Dans ce contexte pesant, les Floridiens ont tout de même pris rapidement une décision forte : donner les clés du projet à Tyler Herro.

Pendant et après le cirque autour de Butler, le Heat a continué de faire confiance à l'arrière de 25 ans. Et l'ancien de Kentucky s'est montré à la hauteur de ce choix en enfilant, avec assurance, le costume de leader offensif de cette équipe.

Malgré des hauts et des bas, il a franchi un cap, validé par sa première sélection au All-Star Game. Avec une belle évolution de ses statistiques : 23,9 points, 5,5 passes décisives et 5,2 rebonds de moyenne. Mais peut-il vraiment représenter le numéro 1 d'un projet avec des ambitions ?

Tyler Herro a survolé les débats

La nuit dernière, le Heat de Tyler Herro a passé un premier test. Le premier match de Play-in. Seulement 10ème à l'Est, Miami a dû se défaire des Chicago Bulls (109-90) pour s'offrir le droit de défier les Atlanta Hawks pour une place en Playoffs.

Et sur cette partie, le natif de Greenfield n'a pas tremblé pour donner la leçon aux Bulls. En feu, il a permis à son équipe de survoler les débats dès la première période. Son bilan sur les 24 premières minutes ? La perfection : 23 points à 8/8 aux tirs, dont 3/3 à trois points, et 4/4 sur la ligne. Sa deuxième plus grosse performance en première période dans sa carrière NBA.

Même dans l'histoire du Heat, c'est seulement la 7ème fois qu'un joueur affiche au moins un 8/8 aux tirs à la pause.

"Je me sentais tellement bien (en première période). Je crois que j’ai eu de bonnes opportunités, tous mes tirs étaient de bonnes opportunités dans ma zone de confort. J’ai été capable de les mettre. Mes coéquipiers et le staff m’ont permis d’avoir le ballon dans mes zones préférentielles", a sobrement analysé Tyler Herro face à la presse.

Bien évidemment, le show Herro ne s'est pas arrêté à la mi-temps. Malgré un léger sursaut des Bulls, il s'est chargé d'écarter définitivement la menace. Au final, il a terminé avec 38 points au compteur, avec également 5 rebonds et 4 passes décisives.

Il s'agit au passage d'un record à Miami en Play-in (5 matches désormais), en surpassant la marque d'un certain Kyle Lowry (33 points). Une copie XXL, dans un moment décisif de la saison, avec un message clair : le pouvoir est désormais entre ses mains.

"C’est un grand compétiteur. Donc il savait qu’il allait devoir beaucoup apporter sur ce match. Offensivement, Il a été présent à tous les niveaux pendant l’intégralité du match. Mais je pense aussi qu’il a eu un bon match défensif, et on a besoin de ça. Il veut prouver qu’il peut être un ‘two-way player’, et j’adore ça chez lui", a apprécié son coach Erik Spoelstra.

Et effectivement, il y a encore une grosse marge de progression pour Tyler Herro.

Tyler Herro peut-il être THAT GUY ?

Des pouvoirs en développement

Car à 25 ans, le #14 du Heat découvre ce rôle de numéro 1 et la pleine étendue de ses capacités. Même si Bam Adebayo l'épaule au niveau du leadership, il se trouve, pour la première fois, aux commandes de cette équipe. Il dicte le tempo, le jeu et les actions.

Et autour de lui, ses coéquipiers doivent également s'adapter à son style et à sa vision. Sans surprise, sur cet exercice 2024-2025, il n'a pas tout bien fait. Il a eu, à l'image du Heat, des hauts et des bas. Une forme d'irrégularité qu'il va devoir gommer.

Par contre, il a aussi affiché des promesses. Qui se sont donc confirmées sur ce match de Play-in. Par exemple dans la variété de son jeu offensif. A la création, Herro se montre capable de faire des différences avec plusieurs cordes à son arc.

"Il a marqué de différentes manières. Il ne fait pas seulement des pick-and-rolls, il s’adapte avec des actions pas préparées. Mais nous avons également été en mesure de développer ce jeu, ce qui nécessite que tout le monde comprenne ces moments et les voit, développe un QI pour être en mesure d'atteindre cela, de tirer parti de ses compétences, en particulier lorsqu'il n'est pas en contact avec le ballon. Cela prend du temps, mais c’est un joueur offensif très doué", a résumé Spoelstra.

Autour de lui, Miami trouve, petit à petit, une identité offensive. Puis en interne, il y a une vraie cohésion pour l'accompagner dans son développement. Ancre défensive de cette franchise, Adebayo s'efforce de le placer dans les meilleures conditions.

"Je l’ai dit toute l’année, c’est bon pour lui de vivre de tels moments. Sur les dernières années, il a été blessé, son nom a été traîné dans la boue. Pour lui, un gamin très respectueux, connaître une année comme celle-ci, il fait son truc et joue son propre basket", a-t-il apprécié.

Pour accumuler de l'expérience au plus haut niveau avec ce nouveau statut, une aventure en Playoffs serait bien évidemment le scénario idéal. Mais en réalité, peu importe le résultat face aux Hawks, Miami, dans une année presque chaotique, a trouvé une vérité : Tyler peut être le héros dont le Heat a besoin.

