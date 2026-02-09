D’Angelo Russell ne jouera pas avec les Wizards après son trade

À peine transféré à Washington, D’Angelo Russell ne portera pas le maillot des Wizards, la franchise et lui cherchant une autre solution pour son avenir.

Arrivé à Washington dans le cadre du trade impliquant Anthony Davis, D’Angelo Russell ne portera finalement pas le maillot des Washington Wizards. La franchise a confirmé que le meneur vétéran ne rejoindra pas l’effectif dans l’immédiat.

Dimanche, le general manager des Wizards, Will Dawkins, a expliqué la situation :

« Avec D’Angelo, nous avons discuté avec lui et avec ses représentants. Pour le moment, il ne va pas se présenter, le temps que nous déterminions ce qui est le mieux pour lui et pour nous à l’avenir », a déclaré Dawkins.

D’Angelo Russell faisait partie du vaste échange conclu avant la trade deadline, aux côtés d’Anthony Davis, Jaden Hardy et Dante Exum, envoyés à Washington en contrepartie de Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, ainsi que de deux choix de premier tour et trois de second tour de draft.

Âgé de 29 ans, Russell est sous contrat pour deux saisons, pour un total de 11,6 millions de dollars, avec une player option pour l’exercice 2026-2027. Cette saison, il affiche des moyennes de 10,2 points, 4,0 passes et 2,3 rebonds, mais n’a plus joué depuis le 10 janvier. S’il a manqué plusieurs rencontres pour cause de maladie, il a également été écarté de la rotation à d’autres moments malgré une disponibilité physique.

Son avenir à Washington semble désormais compromis. Si les Wizards décident de s’en séparer, plusieurs équipes pourraient se positionner, notamment des prétendants au titre en quête de profondeur sur les lignes arrière.

Avant la deadline, les Milwaukee Bucks s’étaient notamment montrés intéressés, mais souhaitaient que Russell décline sa player option estimée à 6 millions de dollars. Selon l’insider NBA Marc Stein, le joueur « a rejeté l’idée » de renoncer à cette option et de signer ensuite au minimum vétéran.