Daniel Gafford avec Luka Doncic et la Slovénie pour l’EuroBasket 2025 ?

Déjà qualifiée pour l'EuroBasket 2025, la Slovénie devrait être l'un des principaux outsiders de la compétition avec l'Espagne et la Turquie derrière le trio de choc France/Allemagne/Serbie. Et si l'équipe a déjà fière allure sur le papier avec à sa tête l'icône Luka Doncic, la sélection des Balkans pourrait en outre compter sur Daniel Gafford, auteur d'un excellent début de saison (12,7 pts à 72% et 6,7 rbds en 18 matchs), dès le mois d'août prochain.

Pressenti depuis plusieurs mois pour prendre la suite de Mike Tobey (et Anthony Randolph avant lui) dans le secteur intérieur de l'équipe entraînée par Aleksander Sekulic, le big man de Dallas a confirmé la rumeur mercredi au micro du Dallas Hoops Journal. S'il a d'abord mis en avant le sujet du timing estival au regard de son souhait de passer un maximum de "temps en famille" à l'issue de la saison, l'ancien Wizard de Washington a aussi tenu à souligner ce que sa participation à l'Euro sous le maillot slovène signifierait quant à sa relation avec Luka Doncic.

"Ce serait génial de pouvoir jouer avec Luka. Nous avons déjà une bonne relation, mais cela nous permettrait de la hisser à un autre niveau encore. Cela me permettrait de voir d'où il vient, de comprendre comment il est devenu un joueur professionnel." Avant d'ajouter. "Cela nous permettrait de nous rapprocher davantage." Visiblement au fait des différences existantes entre les règlements FIBA et NBA, le joueur de 24 ans fantasmait déjà sur la façon dont il pourrait défendre en aide. "Ce serait super. Ca me ramènerait à mes années de lycée, où je pouvais squatter la raquette en attendant de voir ce qui se présentait. ca me plairait beaucoup."

Un enthousiasme et une projection qui pourrait bien faire de Daniel Gafford le troisième membre des Mavs derrière Luka Doncic et Sean Sweeney, assistant de Jason Kidd à Dallas, à défendre les couleurs d'une Slovénie à la recherche d'un second sacre européen l'été prochain après le titre de 2017.