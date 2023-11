Coupé par Indiana, Daniel Theis connaît déjà sa nouvelle équipe

Daniel Theis et les Indiana Pacers se sont mis d'accord sur un buyout. Il va rejoindre les Los Angeles Clippers.

Champion du monde avec l'Allemagne en septembre, Daniel Theis n'a toujours pas vraiment repris la NBA. Il a disputé seulement un match avec les Indiana Pacers. Son style de jeu ne correspond plus avec celui de la jeune équipe drivée par Tyrese Haliburton. Autrement dit, ça va trop vite pour lui et il avait perdu sa place dans la rotation. Alors la franchise a décidé de le libérer. Le vétéran de 31 ans a négocié un buyout pour sa dernière année de contrat, sur laquelle il lui restait 7,8 millions de dollars.

ESPN annonce que le joueur a même déjà trouvé sa prochaine destination. Il va rejoindre les Los Angeles Clippers une fois qu'il aura passé la période des enchères. Il devrait donc s'engager demain avec l'équipe californienne. Les Angelenos restent sur six défaites de suite et ils ont perdu de la profondeur d'effectif depuis le transfert pour James Harden. Ils ont notamment besoin de renforts à l'intérieur étant donné que Mason Plumlee s'est blessé et sera absent plusieurs semaines.

Daniel Theis tournait à 7 points et 3 rebonds de moyenne l'an passé.