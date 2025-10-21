Daniels, Braun, Nesmith… Les signatures de la nuit en NBA

On est en pleine période de prolongations de contrat en NBA, à quelques heures du coup d'envoi de la saison 2025-2026. Trois signatures, dont deux qui ont débouché sur des deals supérieurs à 100 millions de dollars, ont été validées :

- Christian Braun reste à Denver pour 5 ans et 125 millions de dollars, Dyson Daniels prolonge à Atlanta pour 4 ans et 100 millions, et Aaron Nesmith continue son aventure à Indiana pour 2 ans et un peu plus de 40 millions.

Pour Braun, c’est une confirmation du pari fait par les Nuggets depuis sa draft en 2022. L’ancien de Kansas va voir son rôle et son importance croître avec le départ de Michael Porter Jr. vers Brooklyn. Denver compte sur lui pour consolider son statut de titulaire et incarner la nouvelle génération autour de Nikola Jokic et Jamal Murray. Son contrat reflète la confiance du front office dans sa capacité à assumer davantage de responsabilités tout en maintenant l’identité collective qui fait la force de la franchise.

- À Atlanta, Dyson Daniels vient de vivre une ascension fulgurante. Transféré des Pelicans l’an dernier, il a explosé sous le maillot des Hawks, au point d’être élu Most Improved Player en 2025. Son extension à 100 millions sur quatre ans illustre la confiance totale de la franchise en son profil de défenseur moderne, capable de faire le lien entre Trae Young et le reste du collectif. Les Hawks espèrent que cette stabilité permettra enfin de construire un environnement cohérent autour de leur star.

- Enfin, à Indiana, Aaron Nesmith récolte les fruits de sa polyvalence. Titulaire solide autour de Tyrese Haliburton et Benedict Mathurin, l’ailier a prouvé qu’il pouvait être un 3&D fiable dans une équipe ambitieuse. Son deal de 40,4 millions sur deux ans reste raisonnable pour un joueur qui a gagné en régularité et en importance dans le système de Rick Carlisle. Il y a également un trade kicker compris dans la transaction, axée autour de la flexibilité pour les Pacers.

Trois prolongations, trois trajectoires différentes, mais un point commun : la continuité reste une valeur sûre à l’heure où la NBA s’apprête à redémarrer.