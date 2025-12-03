Danilo Gallinari dit stop et finit sur une bonne note

Danilo Gallinari a mis un terme à sa carrière à 37 ans, après une dernière pige très réussie loin de la NBA.

À 37 ans, Danilo Gallinari a officiellement annoncé sa retraite, mettant fin à une carrière longue de 20 saisons professionnelles, dont 16 passées en NBA. Drafté en 6e position en 2008 par les New York Knicks, l’ailier italien laisse derrière lui un parcours riche, fait de talent, de résilience et de coups durs.

En NBA, "Gallo" a disputé 777 matchs de saison régulière, portant les couleurs des Denver Nuggets, des New York Knicks, des LA Clippers, du Oklahoma City Thunder, des Atlanta Hawks, des Boston Celtics, des Washington Wizards, des Detroit Pistons et des Milwaukee Bucks. Il a notamment été l’une des pièces centrales du trade de Carmelo Anthony en 2011, lequel l’avait envoyé à Denver, où il a vécu son meilleur exercice collectif avec 57 victoires en 2012-2013.

La carrière de Danilo Gallinari a cependant été marquée par les blessures, dont deux ruptures des ligaments croisés. Malgré ça, l’Italien s’est imposé comme l’un des shooteurs les plus solides de la ligue à son poste et boucle sa carrière avec 1 456 paniers à 3 points.

Second Italien drafté le plus haut de l’histoire derrière Andrea Bargnani, il est à ce jour le meilleur marqueur transalpin en NBA (11 607 points). Danilo Gallinari a conclu son parcours loin de la NBA mais en beauté, avec un titre de champion et un trophée de MVP des Finales à Porto Rico, du côté de Vaqueros de Bayamon.