Dans l’ombre des chiffres, Rudy Gobert a changé le game 2

Si on s'en tient au boxscore, Rudy Gobert n'a pas rayonné dans ce game 2 entre Minnesota et Denver : 2 points, 7 rebonds, une passe, 2 contres et 5 fautes en moins de 28 minutes passées sur le parquet. Le genre de ligne qui, sortie de son contexte, raconte un joueur limité par les circonstances, freiné par les fautes et relégué au second plan dans une rencontre de très haut niveau. Mais ce serait une lecture profondément trompeuse.

Rudy Gobert, dans ce game 2, a été absolument crucial. Il a pesé autrement et finalement de façon bien plus décisive que ce que laissent penser les chiffres. Très vite gêné par les fautes, le Français a longtemps paru bridé, incapable d’installer sa présence avec la régularité qu’on lui connaît. Dans ce contexte, il aurait pu sortir du match, devenir presque anecdotique dans une rencontre aussi tendue. C’est tout l’inverse qui s’est produit. Quand le money time est arrivé, Gobert a rappelé ce que représente un défenseur d’exception : pas seulement un rempart sur la durée, mais un joueur capable de faire basculer quelques possessions décisives, particulièrement contre un crack comme Nikola Jokic.

This dude Rudy Gobert made clutch defensive play after play in the 4th quarter while also making a HUGE offensive rebound that helped extend the Wolves’ lead at a crucial point in the game And it was his ONLY TWO POINTS OF THE GAME So clutch, man pic.twitter.com/SuPimCXzF7 https://t.co/nGe6pMPlYY — Point Made Basketball (@pointmadebball) April 21, 2026

Face au Joker, il a signé dans le quatrième quart-temps trois ou quatre séquences défensives capitales. Pas forcément des actions spectaculaires, mais des possessions où il a tenu sa position, absorbé le choc, fermé l’accès au cercle et compliqué les lectures du Serbe. Dans un match qui s’est joué dans les détails, cette résistance-là a compté énormément.

Et puis il y a eu ce dunk sur Jokic, symbolique, au meilleur moment, à deux minutes de la fin. Deux points seulement, mais une action immense par sa portée émotionnelle, presque comme une signature laissée sur la fin de match. Une façon de rappeler que Gobert peut encore peser de tout son corps sur une rencontre de très haut niveau.

Le jour même où Victor Wembanyama a décroché son premier DPOY à l'unanimité, Gobert a rappelé qu’il restait un défenseur hors norme, toujours capable d’être extraordinairement décisif quand la tension monte.