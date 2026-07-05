Darius Acuff Jr a fait ses débuts en Summer League : du scoring et de la maladrese

Il y avait forcément de la curiosité autour des premiers pas de Darius Acuff Jr. avec les Sacramento Kings. Dans la lignée des débuts attendus de Darryn Peterson ou Cameron Boozer en Summer League, le rookie faisait partie des jeunes joueurs que l’on avait envie de voir tout de suite ballon en main. Et il n’a pas tardé à montrer pourquoi il est considéré comme l’un des profils les plus excitants de cette cuvée.

Pour sa première sortie sous le maillot de Sacramento, Acuff a terminé avec 25 points, 2 rebonds et 4 passes en 24 minutes, lors de la victoire des Kings contre les Brooklyn Nets, 79-76. Le tout avec beaucoup de responsabilités offensives, énormément d’agressivité, mais aussi une adresse très perfectible : 9/29 au tir, dont 1/9 à trois points, et un différentiel de -7.

Le genre de ligne statistique qui raconte assez bien le joueur, en réalité. Acuff a du culot, de la vitesse, une vraie capacité à créer son tir et à mettre la pression sur la défense. Il a aussi parfois forcé, pris des tirs compliqués et rappelé qu’il restait un rookie en phase d’apprentissage. Mais pour un premier match de Summer League, c’est exactement ce que l’on veut voir : un jeune talent qui ose, qui teste ses limites et qui assume déjà un volume important.

Un joueur excitant dans un contexte moins sexy

La petite dichotomie, c’est évidemment le contexte. Darius Acuff Jr. est l’un des joueurs les plus intrigants de sa génération, mais il débarque chez les Kings, une franchise qui ne fait pas forcément rêver aujourd’hui. Sacramento n’est pas l’équipe la plus excitante du paysage NBA, ni celle que l’on associe spontanément à un projet jeune, flamboyant et parfaitement lisible.

C’est justement ce qui rend son cas intéressant. Acuff peut-il devenir l’étincelle dont les Kings ont besoin pour redonner un peu de relief à leur avenir ? Il est bien trop tôt pour tirer des conclusions, surtout après un simple match de Summer League. Mais entre ses 25 points, son agressivité permanente et sa volonté de prendre les commandes, il a déjà rappelé qu’il ne faudrait pas beaucoup de temps avant que Sacramento lui donne des responsabilités.

Tout n’a pas été propre. Tout n’a pas été efficace. Mais pour une première, Darius Acuff Jr. a montré ce que les Kings avaient peut-être récupéré : un joueur capable d’apporter du frisson dans une franchise qui en manque sérieusement.

Darryn Peterson et Cameron Boozer réussissent leurs débuts en Summer League