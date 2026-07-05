Peterson et Boozer réussissent leurs débuts en Summer League

Les deux principaux rookies à avoir fait leurs débuts en Summer League cette nuit n'ont pas manqué leur première sortie. Darryn Peterson, avec le Jazz, et Cameron Boozer, sous le maillot des Grizzlies, ont chacun laissé entrevoir leur énorme potentiel, avec des prestations encourageantes malgré quelques imperfections logiques pour une première apparition.

Le plus spectaculaire des deux a été Darryn Peterson. Le deuxième choix de la Draft 2026 a porté le Jazz vers une victoire 103-102 après prolongation contre les Hawks en inscrivant 28 points en seulement 27 minutes. L'ancien joueur de Kansas a terminé à 11 sur 21 au tir, dont un excellent 4 sur 7 à trois points, tout en ajoutant 5 rebonds et 2 contres. Son seul véritable bémol ? Huit ballons perdus, un chiffre élevé mais loin d'être inhabituel pour un créateur de jeu qui découvre le rythme de la Summer League.

Très attendu après une saison universitaire perturbée par plusieurs blessures, Peterson a surtout rassuré sur son explosivité, sa capacité à créer son tir et son talent offensif. De quoi donner rapidement des raisons d'espérer aux supporters du Jazz.

Darius Acuff Jr a fait ses débuts en Summer League : du scoring et de la maladrese

De son côté, Cameron Boozer a livré une prestation plus discrète mais tout aussi solide lors de la très large victoire des Grizzlies face au Thunder (111-74). L'intérieur a compilé 15 points, 7 rebonds et 4 passes décisives, confirmant les qualités de polyvalence et de lecture du jeu qui avaient fait de lui l'un des prospects les plus convoités de cette cuvée. Sans chercher à forcer les choses, il a montré qu'il pouvait déjà avoir un impact dans plusieurs secteurs du jeu.

Il ne s'agit évidemment que d'un premier match de Summer League, un exercice où les pertes de balle, les maladresses et les automatismes encore balbutiants sont monnaie courante. Mais entre les éclairs offensifs de Peterson et la maturité affichée par Boozer, les premiers enseignements sont plutôt positifs pour deux joueurs qui auront beaucoup de regards braqués sur eux tout au long de l'été.