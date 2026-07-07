Darryn Peterson brille face à Cam Boozer en Summer League

Darryn Peterson a encore brillé en Summer League avec Utah, face à un Cam Boozer adroit, dans la victoire du Jazz contre Memphis.

La Summer League ne dit jamais tout, mais elle donne parfois de jolis indices. Et cette nuit, à Salt Lake City, Darryn Peterson en a encore envoyé un très gros au Utah Jazz. Opposé à Cam Boozer et aux Memphis Grizzlies, le numéro 2 de la dernière Draft a guidé Utah vers une victoire 109-100, avec une prestation aussi propre que prometteuse : 25 points, 12 passes, 2 interceptions et seulement 2 pertes de balle.

C’est peut-être ce dernier chiffre qui compte le plus. Pour son premier match, Peterson avait déjà frappé fort avec 28 points, mais ses 8 ballons perdus avaient un peu rappelé que la Summer League reste aussi un laboratoire, surtout pour un jeune arrière à qui l’on demande déjà beaucoup de création. Contre Memphis, il a corrigé le tir. Même agressivité, même fluidité, mais avec beaucoup plus de contrôle.

Darryn Peterson vs Grizzlies in 2nd SL Game.. 25 PTS (8-15 FG, 3-9 3PT, 3-3 FTs)

12 AST

2 REBS

2 STLS TTM.. This was expected right?? pic.twitter.com/4xpwvDybpU — Frankie Vision (@Frankie_Vision) July 7, 2026

Darryn Peterson, déjà une maturité impressionnante

Physiquement, techniquement, il dégage déjà quelque chose d’assez rare. Peterson joue avec une forme de tranquillité qui contraste avec son âge. Il ne donne pas l’impression de forcer pour exister, ni d’avoir besoin d’empiler les dribbles pour créer un avantage. Il glisse dans les intervalles, change de rythme, attaque avec une vraie maîtrise du corps et lit déjà bien les rotations adverses.

Ses 12 passes ne sont pas juste un bonus statistique : elles racontent sa capacité à faire vivre une attaque, à attirer deux défenseurs et à punir la moindre aide. Pour un joueur aussi jeune, cette fluidité est forcément très encourageante.

Face à lui, Cam Boozer a pourtant fait un bon match. Le rookie des Grizzlies termine avec 18 points, 7 rebonds et 4 passes, avec surtout un très joli 4/5 à trois points. Pour un intérieur dont on connaît déjà le sens du jeu, le rebond et la propreté dans les fondamentaux, voir cette adresse extérieure tomber aussi vite est évidemment encourageant.

Boozer n’a pas été dépassé, loin de là. Il a répondu avec efficacité, sobriété et quelques séquences qui confirment son potentiel de joueur très complet.