Dawn Staley révèle avoir saboté son entretien pour les Knicks

Dawn Staley, coach légendaire de South Carolina, confie qu'elle aurait accepté le poste d'entraîneur des Knicks si l'offre avait été faite — mais ses questions sur l'inclusivité auraient peut-être compromis sa candidature.

Dawn Staley, la coach emblématique des Gamecocks de South Carolina, a admis lors du podcast Post Moves qu’elle serait devenue entraîneure des New York Knicks si l’offre lui avait été faite.

« Si les Knicks m’avaient proposé le poste, j’aurais été obligée d’accepter », a-t-elle confié, avant d’ajouter que l’enjeu dépassait son cas personnel : « Pas seulement pour moi. Pour les femmes. »

Staley, triple championne NCAA et intronisée au Basketball Hall of Fame, a également reconnu qu’elle avait probablement compromis ses chances en posant trop de questions.

« Je me suis tirée une balle dans le pied en étant trop curieuse et en posant toutes ces fichues questions », a-t-elle admis.

Parmi ces questions, certaines portaient directement sur la capacité des Knicks à gérer ce que représenterait la nomination d’une femme à un poste de head coach NBA, un cas inédit. Elle a aussi interrogé le management new-yorkais sur la culture d’inclusivité entre staff technique et direction — un thème qui lui paraissait essentiel.

Finalement, la franchise a choisi l’entraîneur vétéran Mike Brown, malgré un processus de recrutement marqué par plusieurs entretiens, dont celui avec Staley.

De son côté, la coach reste pleinement engagée à South Carolina. Elle a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2030, avec toutefois une clause spécifique lui permettant de partir si une opportunité en NBA ou en WNBA venait à se présenter.

En partageant cette expérience, Staley rappelle un point central : la NBA doit être réellement prête à accueillir une femme coach principale, et pas uniquement dans une logique symbolique.

Et pour les Knicks, l’histoire laissera un petit goût d’occasion manquée : ils auraient pu être les premiers à écrire une page historique, plutôt que de se contenter d’un choix convenu.

