De’Aaron Fox incertain pour le Game 5 au sommet

Les San Antonio Spurs ont appris que Victor Wembanyama ne serait pas suspendu pour le Game 5 contre les Minnesota Timberwolves après son coup de coude sur Naz Reid. Le Français avait été éjecté en écopant d’une faute flagrante de niveau deux et la ligue s’est penché sur l’action pour déterminer si le geste méritait une sanction supplémentaire. Ça ne sera donc pas le cas. Mais la franchise texane ne jouera peut-être pas pour autant à pleine puissance. En effet, De’Aaron Fox s’est fait mal à la cheville dans le Game 4 et il est listé comme « incertain » pour la rencontre décisive.

Ayo Dosunmu est retombé sur son pied au cours du troisième quart-temps mais le meneur de San Antonio avait tout de même terminé la partie et inscrit 24 points. Le staff de San Antonio va suivre son état de santé et sa gestion d’une éventuelle jusqu’au coup d’envoi du match ce mardi soir. On ne serait pas non plus surpris si De’Aaron Fox venait finalement à tenir son rang. Le vétéran est plutôt fiable physiquement et il sort d’une saison à 72 matches.

Si jamais il venait à manquer à l’appel, le rookie Dylan Harper hériterait de sa place dans le cinq majeur. Lui aussi avait marqué 24 points lors du dernier match. Le jeune homme fait parfois des erreurs logiques pour son âge mais il a prouvé cette saison qu’il était déjà prêt à hausser son niveau de jeu et à contribuer au sein d’un candidat au titre.

Pas de suspension pour Victor Wembanyama