Pas de suspension pour Victor Wembanyama

La NBA veut-elle préserver le suspense ou juge-t-elle que le mauvais geste de Victor Wembanyama sur Naz Reid n’était pas aussi « vilain » que ce qu’il pouvait en avoir l’air ? Toujours est-il que le Français ne sera pas suspendu pour le Game 5 de la série contre les Minnesota Timberwolves après son coup de coude au visage de son adversaire. Une décision plutôt logique de la part de la ligue.

Car même si ce geste n’est pas justifiable, il était difficile d’imaginer la superstar des San Antonio Spurs être pénalisée davantage après avoir déjà été expulsée pour la première fois de sa carrière lors du Game 4 finalement perdu par son équipe. Il avait écopé d’une faute flagrante de niveau deux. De quoi entraîner une enquête brève de la NBA afin de déterminer d’une éventuelle sanction supplémentaire. Shams Charania révèle ce soir que ça ne sera donc pas le cas. Non seulement Wembanyama n’est pas suspendu, mais en plus il n’est pas non plus mis à l’amende.

Le joueur et les Spurs vont donc pouvoir se concentrer sur ce Game 5 qui s’annonce déterminant puisque les deux formations sont à égalité 2-2.

Vilain geste ou maladresse : que penser du coup de coude de Victor Wembanyama ?