De’Andre Hunter prend presque 100 millions à Atlanta

Les Atlanta Hawks ont drafté très intelligemment pendant plusieurs saisons pour se constituer un jeune noyau dur très intéressant. Sauf que la problématique est la même pour toutes les franchises dans cette situation : quand les joueurs grandissent et évoluent, il n'est pas possible de garder tout le monde. Cam Reddish et Kevin Huerter ont été sacrifiés. Les autres ont été prolongés. Le dernier en date étant De'Andre Hunter. L'ailier de 24 ans a signé son nouveau contrat juste avant la deadline hier. Le montant ? 95 millions de dollars répartis sur quatre ans.

C'est plutôt un bon deal. Le quatrième choix de la draft 2018 dispose d'une marge de progression évidente. Des blessures sont venues enrayer son évolution mais il a été très à son aise lors du premier tour des playoffs contre le Miami Heat la saison dernière. Auteur de 35 points dans le Game 5, il avait fini la série avec 21 points de moyenne, 56% aux tirs et 46% à trois-points tout en défendant sur Jimmy Butler.

De'Andre Hunter aura encore un rôle très important cette saison. Il est l'un de ses 3 and D qui amènent du liant dans une équipe. Son adresse extérieure étire les lignes et il est chargé de défendre sur les meilleurs attaquants chaque soir. Avec sa prolongation, les Hawks ont désormais tous leurs cadres sous contrat pour au moins deux ans.

DeAndre Hunter, du talent mais encore une blessure pour un cadre des Hawks