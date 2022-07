DeAndre Jordan, nouvelle doublure de Nikola Jokic aux Nuggets

Les Denver Nuggets n'ont pas chômé dans les premières heures de la Free Agency. Ils ont offert un contrat historique à Nikola Jokic avant de lui trouver un nouveau suppléant. DeAndre Jordan débarque dans le Colorado pour y jouer les doublures du MVP.

Free agent center DeAndre Jordan has agreed to a deal with the Denver Nuggets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Le montant du deal n'est pas précisé mais il s'agit sans doute d'un contrat au minimum. En revanche, cela semble acter le départ de DeMarcus Cousins, libre et plutôt bon sous la tunique des Nuggets en cours de saison dernière. DAJ n'aura probablement pas le même impact. Passé par les Los Angeles Lakers et les Philadelphia Sixers, il compilait 4,3 points et 5,5 rebonds. Le pivot de 33 ans paraît en bout de course.

Les dirigeants ont aussi prolongé Davon Reed pour deux ans.

Free Agency NBA 2022 : listing complet des rumeurs, trades et signatures