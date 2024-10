De’Aron Fox va faire l’impasse sur 165 millions… pour viser plus

En patientant un peu et en réalisant une grosse saison, De'Aron Fox a la possibilité de toucher le jackpot de la part des Sacramento Kings.

De’Aron Fox a l’opportunité de signer une extension de 3 ans et 165 millions de dollars cette année. Selon la nouvelle recrue d'ESPN Shams Charania, la star des Sacramento Kings ne va pas la saisir. Car il vise plus l’été prochain.

C’est toujours le même pari au moment de signer une extension, pour les superstars. Assurer rapidement un joli paquet d’argent. Ou choisir d’attendre encore, pour un deal encore plus lucratif, avec néanmoins les risques liés à ce choix. Une baisse de niveau, une blessure, ou tout autre événement qui pousserait la franchise à ne plus offrir le max au joueur.

En attendant l’été prochain pour signer, De’Aron Fox et son agent Rich Paul peuvent avoir l’opportunité de se voir offrir une extension de 229 millions de dollars sur quatre ans. Voire encore mieux s’il est nommé dans une All-NBA team : 345 millions sur cinq ans. De quoi le motiver pour la saison prochaine !

Par ailleurs, Charania rappelle que le joueur « a affirmé publiquement et en privé qu’il souhaite être u pilier du futur de Sacramento ». Il aurait, avec d’autres cadres, travaillé en collaboration avec la direction sur les choix de la franchise lors de l’intersaison. Comme l’acquisition de DeMar DeRozan. Il est donc investi avec les Sacramento Kings sur le long terme, quand bien même il ne signe pas d’extension cet été.

Pour rappel, son contrat actuel court jusqu’en 2025-26. Ce contrat garantit à De’Aron Fox 34,8 millions cette année et 37,1 millions la suivante.

La saison dernière, il tournait à 26,6 pts, 4,6 rbds, 5,6 pds et 2 steals (meilleur intercepteur de la ligue). Les Sacramento Kings, avec un bilan de 46-36, n’ont pas réussi à accrocher les playoffs, échouant en play-in face aux Pelicans. Mais avec leur intersaison, ils espèrent bien retrouver la postseason.Si c’est le cas et si Fox réalise une saison du même acabit, la All-NBA team et donc les 345 millions ne seront pas loin…

