Dejounte Murray envoyé aux New Orleans Pelicans !

Cette fois-ci, les Atlanta Hawks ont bel et bien tranché. Depuis plusieurs mois, la franchise de Géorgie souhaite arrêter les frais avec l'expérience Trae Young - Dejounte Murray. Les deux hommes ont ainsi été annoncés sur le départ.

Et cette nuit, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a fait ses valises pour les New Orleans Pelicans. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux formations se sont entendues concernant un trade de Murray. Dans cette opération, les Hawks récupèrent :

Dyson Daniels ;

; Larry Nance Jr ;

; EJ Liddell ;

le choix au premier tour de la Draft NBA 2025 des Los Angeles Lakers ;

le moins bon choix au premier tour de la Draft NBA 2027 entre ceux des Milwaukee Bucks et des Pelicans.

Sur le papier, il s'agit d'un deal intéressant pour les deux parties. En 2022, les Hawks avaient sacrifié trois choix à la Draft et un swap (en plus de Danilo Gallinari) pour récupérer Murray. La contrepartie récupérée deux ans plus tard, avec les deux picks, Nance Jr et surtout Daniels, reste intéressante pour une reconstruction.

Pour les Pelicans, Dejounte Murray représente un joli renfort. Trop souvent en difficulté dans le 4ème quart-temps, New Orleans compte sur lui pour faire des différences dans les moments importants. A 27 ans, il s'intègre aussi bien au projet autour de Zion Williamson.

En sachant que d'autres mouvements restent attendus... pour les deux équipes.

Seuls 3 joueurs ont tenté plus de tirs que Dejounte Murray depuis 45 ans