DeMar DeRozan, l’homme le plus chaud de la NBA !

DeMar DeRozan réalise une saison exceptionnelle. L'arrière a totalement balayé les doutes qui avaient accompagné sa signature aux Chicago Bulls. Pour de nombreux observateurs, la franchise de l'Illinois avait effectué "le pire coup" de l'intersaison en le recrutant pour 85 millions de dollars sur 3 ans.

Plusieurs mois plus tard, il s'agit probablement de l'une des meilleures affaires ! Un deal qui donne même des immenses regrets aux Los Angeles Lakers, qui auraient pu le récupérer à la place de Russell Westbrook.

Loin des problèmes des Angelenos, le natif de Compton s'éclate avec les Bulls. Et surtout, il affole sérieusement les compteurs !

DeMar DeRozan, trop fort !

Malgré le All-Star Break, le joueur de 32 ans n'a absolument pas été coupé dans son élan. Sur une série folle ces dernières semaines, le patron de Chicago a encore fait des misères aux Atlanta Hawks (112-108) la nuit dernière.

Avec 37 points, à 15/21 aux tirs, dont 5 unités dans la dernière minute, le #11 des Bulls a conduit les siens à la victoire. Et au passage, il a donc enchaîné un 8ème match consécutif à plus de 35 points avec au moins 50% de tirs réussis. Une efficacité absolument dingue sur une telle période. Un record en NBA.

"Arracher la victoire sur le fil ? Vous aimez et détestez ça. Bien sûr, vous ne voulez pas être à terre et avoir cette pression sur vous pour essayer de sortir un match. Mais quand vous êtes dans ces moments-là, vous devez les assumer. J'aime ces moments, j'aime le défi, j'aime l'opportunité", a savouré DeMar DeRozan pour ESPN.

Depuis le début de cet exercice, DeRozan assume clairement ses responsabilités. Grâce notamment à ses performances, Chicago occupe actuellement la première place de la Conférence Est avec un bilan de 39 victoires pour 21 défaites.

"Trop de DeMar DeRozan", a répondu le coach des Hawks Nate McMillan pour expliquer la défaite des siens.

MVP Race Vol. 4 : la lutte est folle et nous donne des maux de tête

Michael Jordan dans son viseur

Avec cette forme absolument incroyable, l'ancien des San Antonio Spurs peut désormais écrire l'histoire des Bulls. Actuellement, DeRozan vient de marquer 30 points ou plus sur les 9 dernières rencontres disputées par sa franchise.

Il s'agit de la plus longue série par un Bull depuis... Michael Jordan ! His Airness avait réalisé cette performance sur 10 parties consécutives entre le 25 décembre 1990 et le 14 janvier 1991. Un moyen de marquer (encore plus) les esprits pour lui.

"Nous sommes témoins de l'histoire. Nous assistons en ce moment à quelque chose dont les gens vont se souvenir pendant longtemps. Et c'est une de ces choses où ça va rester un record pendant très longtemps", a ainsi confié son partenaire Ayo Dosunmu.

Contre les Memphis Grizzlies dimanche, DeMar DeRozan peut donc égaler un record de MJ. Avant de le battre ensuite ? En feu, il semble tout simplement impossible à arrêter pour les défenses adverses. Le limiter à moins de 30 points incarne donc un vrai défi.

L'homme le plus chaud de la NBA risque encore de faire de gros dégâts...

DeMar DeRozan fait encore plus fort que Wilt Chamberlain, c’est dire