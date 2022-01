DeMar DeRozan, un superbe hommage des Spurs et une belle émotion

Les San Antonio Spurs ont réservé un bel hommage à DeMar DeRozan. Parti pour les Chicago Bulls l'été dernier, l'arrière réalisait, pour la première fois, son retour sur le parquet des Texans. Et avant la rencontre, les Spurs l'ont honoré avec une vidéo de ses meilleurs moments.

Acclamé par la foule avec des chants "MVP, MVP", l'ancien des Toronto Raptors a ressenti une grosse émotion. Malgré la défaite de son équipe (122-131), DeRozan a pris le temps pour savourer cet accueil face à la presse.

"Mon séjour ici, j'ai tellement appris. Ils m'ont accepté dès le premier jour. J'ai laissé tout ce que j'avais sur le terrain pendant mon passage ici. Cela montre le respect que je leur ai porté, en allant représenter l'organisation des Spurs du mieux que je le pouvais. Être honoré comme ça est quelque chose que je ne prends définitivement pas pour acquis. Je suis plus qu'heureux, très heureux de recevoir quelque chose comme ça", a ainsi reconnu DeMar DeRozan.

Et sur le terrain, le natif de Los Angeles a répondu avec une jolie copie : 32 points, 8 passes décisives et 6 rebonds. Mais Dejounte Murray (29 points, 12 passes décisives et 9 rebonds) lui a volé la vedette pour conduire San Antonio à la victoire.

DeMar DeRozan received a tribute in his return to San Antonio 🙌 pic.twitter.com/rtXjII0Zy8 — NBA TV (@NBATV) January 29, 2022

