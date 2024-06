DeMar DeRozan, le plan B des Clippers ?

Depuis plusieurs jours, le cas de l'ailier des Los Angeles Clippers Paul George fait beaucoup parler. Incapable de s'accorder avec les Californiens concernant une prolongation de son contrat, le vétéran de 34 ans pourrait ainsi mettre les voiles cet été. Soit en forçant un trade après l'activation de sa "player option". Ou en testant directement le marché en déclinant sa "player option". Une décision qui pourrait avoir un impact sur l'avenir de DeMar DeRozan !

Agent libre cet été, l'arrière a longtemps affiché son souhait de prolonger aux Chicago Bulls. Notamment pour signer un dernier gros contrat sur la durée. Problème, le projet a visiblement changé chez les Bulls après le trade d'Alex Caruso à l'Oklahoma City Thunder. Une reconstruction semble enfin lancée.

Autant dire que conserver DeRozan ne paraît plus une priorité. Et d'après les informations du journaliste de NBC Sports Chicago KC Johnson, les Clippers pourraient bondir sur l'opportunité. En effet, l'ancien joueur des Toronto Raptors est perçu comme un plan B dans l'hypothèse d'un départ de George.

Natif de Compton, DeMar DeRozan n'a jamais caché son souhait d'évoluer à Los Angeles. Et il reste un joueur de qualité susceptible d'attirer du monde au sein de la nouvelle salle des Clippers pour un Big Three avec Kawhi Leonard et James Harden. Une bonne solution de secours ?

DeMar DeRozan, comme un doute sur les intentions des Bulls ?