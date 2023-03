DeMar DeRozan et Zach LaVine font l’histoire des Bulls

Avec 88 points contre les Minnesota Timberwolves (139-131), les joueurs des Chicago Bulls DeMar DeRozan et Zach LaVine ont fait l'histoire.

Après deux prolongations, les Chicago Bulls ont pris le meilleur sur les Minnesota Timberwolves (139-131). Pour faire la différence, la franchise de l'Illinois a pu compter sur DeMar DeRozan (49 points) et Zach LaVine (39 points).

En forme, le duo a donc compilé ensemble 88 points. Il s'agit tout simplement d'un record dans l'histoire de cette formation ! En effet, jusqu'à maintenant, ce record était détenu par Michael Jordan et Horace Grant depuis le 28 mars 1990.

Les deux hommes avaient marqué 85 points contre les Cleveland Cavaliers. Dans le même temps, DeRozan et LaVine deviennent également le second tandem dans l'histoire de Chicago à inscrire 39 points ou plus dans le même match.

L'autre duo ? Jordan et Scottie Pippen le 18 février 1996 face aux Indiana Pacers. A l'époque, MJ avait terminé à 44 unités et Pippen à 40. Un bel accomplissement individuel pour les deux hommes de faire l'histoire d'une franchise aussi prestigieuse.

Avec l'actuelle 10ème place de Chicago au sein de la Conférence Est, DeMar DeRozan et Zach LaVine vont devoir continuer de faire des exploits sur cette fin de saison. Pour accrocher le Play In d'abord et tenter ensuite de décrocher un billet pour les Playoffs. Le minimum par rapport aux objectifs collectifs des Bulls.

