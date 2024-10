Les Los Angeles Lakers n'ont pas l'effectif pour viser le titre NBA. Mais dans une franchise aussi mythique, cette réalité est parfois difficile à assumer publiquement. A son arrivée, le coach JJ Redick a d'ailleurs évoqué cette ambition. Mais pour DeMarcus Cousins, les Lakers ne sont pas armés pour jouer les premiers rôles.

Et pour l'ex-joueur californien, un membre de l'équipe résume cette situation : Bronny James. Malgré la belle histoire racontée avec son père LeBron James, Bronny n'aurait certainement pas sa place dans un effectif réellement compétitif.

Pour DMC, les Angelenos n'ont pas réussi à régler, lors de l'intersaison, les problèmes entrevus l'an dernier.

"L'arrivée de Bronny James ? Avec ce mouvement, je me dis que les Lakers ne sont plus vraiment à prendre au sérieux (pour le titre, ndlr). J'aime ce qu'il représente. Par rapport à LeBron, concernant son héritage et son côté businessman, je trouve que c'est une superbe chose. C'est vraiment génial sur cet aspect.

Mais en ce qui concerne les Lakers, je ne sais pas... Je trouve qu'il s'agit d'un signe : ils ne sont pas vraiment à prendre au sérieux. Par rapport à leur fin de saison 2023-2024 malgré des attentes élevées, je m'attendais à plus au niveau des mouvements.

Ils avaient beaucoup de problèmes l'année dernière qui, je pense, n'ont pas été réglés. Je n'ai pas vu les mouvements attendus sur cette intersaison", a jugé DeMarcus Cousins pour Run in Back.

Lors de la Free Agency, les Lakers ont surtout enchaîné les échecs. Longtemps associé à Klay Thompson, DeMar DeRozan, Buddy Hield ou encore Jonas Valanciunas, Los Angeles n'a pas été en mesure de se renforcer.

Et effectivement, cette équipe, malgré un changement d'entraîneur, semble avoir de grosses limites pour nourrir des ambitions.

