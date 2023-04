DeMarcus Cousins continue de croire que sa place est en NBA. Aucune franchise ne répond à ses appels du pied et le voilà en route pour Porto Rico.

Il y a quelques jours, chez Kevin Garnett, DeMarcus Cousins estimait être, à cette heure, "le troisième meilleur pivot en NBA". Même sans contrat dans la ligue, "DMC" reste confiant dans ses capacités à être un joueur impactant. Ce ne sera malheureusement pas pour tout de suite. Aucune équipe encore en lice cette saison n'a proposé de contrat à l'ancien intérieur des Kings et il a décidé de prendre les choses en main.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, DeMarcus Cousins s'est engagé pour un contrat de plusieurs mois avec les... Guaynabo Mets, une équipe du championnat de Porto Rico. A 32 ans, l'ex de Kentucky est persuadé que cette pige l'aidera à rester en forme et à convaincre une franchise de le relancer.

"Boogie" n'a plus joué en NBA depuis tout juste un an et un passage chez les Denver Nuggets.

