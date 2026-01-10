Deni Avdija répond aux accusations de Tari Eason : « Ça m’a fait rire »

Accusé d'abuser les arbitres par Tari Eason, Deni Avdija a expliqué ce qui faisait sa force en attaque cette saison en NBA.

Deni Avdija fait une saison de calibre All-Star avec Portland. C'est notamment grâce à sa capacité à aller au cercle et à provoquer des fautes que l'Israélien fait son beurre en attaque, en plus de qualités de playmaker d'élite. Ce côté "free throw merchant", qui a été reproché à Shai Gilgeous-Alexander dans un passé récent, a été attaqué par Tari Eason, le joueur des Rockets, après le dernier match entre Portland et Houston plus tôt dans la semaine. Eason a clairement sous-entendu que les "zèbres", c'est à dire les arbitres, étaient la raison pour laquelle Avdija était compliqué à défendre.

Les deux équipes se sont retrouvées la nuit dernière et ce sont encore les Blazers qui l'ont emporté, sans que Deni Avdija soit d'ailleurs très adroit (5/15, mais 8/8 sur la ligne). L'ancien joueur des Washington Wizards a en revanche répondu au tacle de Eason.

« Ça m’a fait rire, vraiment. Honnêtement, parlons-en. Je suis celui qui attaque le plus le cercle dans la ligue, je suis très physique, je ne fuis pas le contact. Je vais vers l’avant. Peu importe qui se trouve devant moi, je vais droit à travers lui. Je ne joue pas pour provoquer ces fautes, mais elles arrivent forcément. Ça fait partie du jeu. Je ne peux pas le contrôler. Je suis très agressif. J’initie le contact, et c’est mon jeu. Je dis juste que si c’est difficile à arrêter, il faut faire avec ou faire autre chose. Mais je suis très humble, je travaille dur et je fais l'action juste à chaque fois. »

Deni Avdija a néanmoins excusé Tari Eason : « J’ai déjà été dans l'émotion après des défaites moi aussi, donc je comprends ».

Deni Avdija avantagé par les arbitres ? Tari Eason accuse