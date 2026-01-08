Deni Avdija avantagé par les arbitres ? Tari Eason accuse

Tari Eason a mal vécu la défaite des Rockets contre les Blazers la nuit dernière. A quelques centièmes de seconde près, il inscrivait le panier de la gagne pour Houston. Mais au lieu de ça, Eason a vu Portland célébrer et Deni Avdija être l'homme du match. Avec 41 points au compteur, l'Israélien a encore sorti une performance de haut niveau et porte l'équipe offensivement depuis le début de la saison ou presque. Eason n'est pas plus impressionné que ça par le talent en attaque de l'ancien joueur des Washington Wizards.

Interrogé dans le vestiaire après le match sur les raisons qui font de Deni Avdija l'un des joueurs les plus difficiles contre lesquels défendre en NBA cette saison, le Texan a répondu : "Les zèbres". Tari Eason a répété trois fois la même chose pour confirmer à ses interlocuteurs qu'il n'avait pas autre chose à ajouter à ce sujet. Les zèbres en question, ce sont bien évidemment les arbitres.

A ses yeux, ce sont les coups de sifflet favorables du corps arbitral qui expliquent la force de frappe d'Avdija aujourd'hui. Si c'est sans nul doute un peu malhonnête et clamé sous le coup de la frustration, il y a un fond de vérité dans ce que dit le joueur des Rockets. Ce n'est pas tant que les arbitres sont partiaux. Simplement, les progrès de Deni Avdija, son agressivité vers le cercle et sa capacité à bien "vendre" les contacts avec les défenseurs adverses sont une réalité.

Cette saison, l'ancien joueur du Maccabi Tel Aviv va près de 10 fois par match sur la ligne des lancers - soit deux fois plus que la saison dernière - et tourne à 80% dans l'exercice. Il devient très dangereux de faire faute sur lui, mais avec sa panoplie offensive, il n'est pas beaucoup plus safe de lui laisser de la marge de manoeuvre. Deni Avdija, qui a de bonnes chances de devenir All-Star, est un sérieux candidat au titre de MIP, grâce à ses 26 points par match à presque 47%.

Savoir obtenir des fautes de manière régulière et massive est aussi une arme moderne dont se servent certains des meilleurs attaquants de la ligue. Avdija frappe à leur porte depuis quelques mois.