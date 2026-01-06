LeBron James encense Deni Avdija et tacle les Wizards

Deni Avdija réalise une saison exceptionnelle sous le maillot des Portland Trail Blazers. La franchise de l’Oregon est actuellement en position de disputer le play-in malgré de nombreuses blessures et c’est en majeure partie grâce à son ailier de 25 ans, encore auteur de 33 points, 8 rebonds et 9 passes lors de la victoire contre le Utah Jazz lundi soir. LeBron James et Steve Nash ont discuté de son cas à l’occasion du dernier podcast ‘Mind The Game.’

« C’est un joueur physique, un slasheur très physique vers le cercle. Si vous n’avez pas un mec devant lui, si vous êtes juste à côté de lui, il va obtenir la faute. Il est très fort pour aller au cercle sur sa main droite. Il a bossé sur son tir aussi. Il a toujours eu cette vitesse balle en main pour attaquer la raquette. Mais cette saison en particulier, je l’ai vu progresser de loin et se montrer de plus en plus consistant aux tirs », confie le King avant d’ajouter plus tard : « Les Wizards s’en veulent probablement de l’avoir lâché. »

Les dirigeants de Washington avaient manqué de flair en s’en séparant pour Malcolm Brogdon, Bub Carrington, deux seconds et un premier tours de draft. Deni Avdija, qui est un All-Star en puissance, s’affirme comme le favori pour le MIP cette saison en tournant à 26 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne par match.