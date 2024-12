Dennis Schroder récupéré par les Warriors !

Il ne s'agit absolument pas d'une surprise. Depuis plusieurs semaines, il se dit que les Golden State Warriors sont actifs sur le marché pour se renforcer. Et des rumeurs avaient même précisé que les Californiens avaient un faible pour plusieurs joueurs des Brooklyn Nets. Pour le moment, ils ont seulement mis la main sur Dennis Schroder !

D'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, le meneur allemand fait l'objet d'un accord total pour un trade entre les deux franchises. Dans le cadre de ce deal, les Nets vont également envoyer aux Warriors un choix au second tour de la Draft NBA.

Dans le même temps, Golden State se sépare de De'Anthony Melton et de trois choix au second tour de la Draft NBA. Pour rappel, Melton, performant et intéressant en début de saison, a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et ne rejouera pas sur cet exercice.

Dans le même temps, Schroder représente un pari très peu risqué pour GS. Brillant avec les Nets (18,4 points, 6,6 passes décisives et 3 rebonds de moyenne), l'ex-joueur des Los Angeles Lakers dispose d'un contrat expirant à 13 millions de dollars.

Il s'agit donc d'un mouvement sur le court terme pour permettre aux Warriors de passer un cap sportif. Et en sortie de banc, Dennis Schroder devrait effectivement faire du bien au sein de la rotation de l'entraîneur Steve Kerr.

