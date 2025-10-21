Preview NBA : Les meilleurs Denver Nuggets de l’ère Nikola Jokic ?

Denver Nuggets

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 50 victoires, 32 défaites, éliminés au second tour des playoffs par le Oklahoma City Thunder (3-4).

Malgré une atmosphère chaotique en fin de saison, malgré des blessures au plus mauvais moment et donc un effectif réduit comme une peau de chagrin, les Denver Nuggets sont ceux qui ont été les plus proches de sortir le Oklahoma City Thunder l’an passé. Ils ont fait transpirer à grosses gouttes les futurs champions (qui ont eux-mêmes eu du mal à se défaite des Indiana Pacers.)

Pourtant, tout aurait pu vriller. La querelle interne entre Michael Malone et Calvin Booth a mené à l’éviction du coach et du GM à quelques jours (heures presque) du début des playoffs. C’est donc dans des conditions très particulières que les Nuggets, entraîné par David Adelman, sont allés défier des Los Angeles Clippers en pleine bourre. Ils s’en sont sortis in-extremis, en sept manches, en s’appuyant évidemment sur un grand Nikola Jokic mais aussi Jamal Murray, Aaron Gordon, Russell Westbrook et le surprenant Christian Braun.

Au-delà de la performance collective honorable, une défaite en sept manches (encore une) contre l’équipe sacrée derrière, Braun a été le grand point positif de la saison écoulée. Il est le seul jeune joueur qui a vraiment tenu son rang après que sa franchise ait fait le pari de le bombarder titulaire en laissant filer le précieux Kentavious Caldwell-Pope. Les autres prospects, les Peyton Watson et Jaden Pickett ou Julian Strawther, ne se sont pas imposés durablement dans la rotation mais CB a démontré qu’il avait l’étoffe d’un titulaire majeur en NBA.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Les nouveaux dirigeants ont décidé de monter la meilleure équipe de l’ère Jokic. Michael Porter Jr a été envoyé aux Brooklyn Nets. Cam Johnson arrive dans l’échange. Son plafond n’est peut-être pas aussi haut que celui de MPJ mais c’est un joueur plus fiable défensivement et c’est un excellent shooteur. Une vraie bonne pioche au côté du pivot serbe.

Les Nuggets ont aussi renforcé leur banc en swappant Russell Westbrook par Tim Hardaway Jr et le revenant Bruce Brown. Jonas Valanciunas va lui assurer le relais du Joker et ça change tout pour la franchise du Colorado. Elle va pouvoir laisser son meilleur joueur de longues minutes sur le banc tout en gardant un groupe cohérent. Si tout le monde est en bonne santé, ça va faire mal.

La rotation serrée :

Guards : Jamal Murray, Jaden Pickett

Forwards : Christian Braun, Aaron Gordon, Cam Johnson, Tim Hardaway Jr, Julian Strawther, Peyton Watson, Bruce Brown

Bigs : Nikola Jokic, Jonas Valanciunas

Le joueur à suivre : Jamal Murray

Il n’est pas un All-Star mais il joue comme tel. Il n’est pas une superstar mais il est payé comme tel. Jamal Murray aura comme toujours un rôle essentiel aux Denver Nuggets. Il est le compère de Nikola Jokic, celui avec qui il forme un duo à l’alchimie parfaite. Le Canadien a su se maintenir plus ou moins en bonne santé ces derniers mois et c’est déjà une victoire mais il a manqué de régularité. Notamment en playoffs. Pour retrouver les sommets, son équipe a besoin qu’il soit constamment à son meilleur niveau.

Alors, cette grande question : est-ce que ce sont les meilleurs Denver Nuggets de l’ère Nikola Jokic ?

Très probablement. L’effectif est plus profond que jamais et le banc est normalement enfin suffisamment fort pour que Denver puisse laisser ses stars, et surtout Jokic, plus souvent au repos. Les Nuggets ont de quoi voyager et faire mal à une formation comme le Thunder.

L’objectif réaliste : Retrouver les finales NBA

Tier NBA : Favoris au titre