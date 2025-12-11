Encore une très mauvaise nouvelle pour Dereck Lively

Continuellement blessé, Dereck Lively va être opéré du pied et il ne rejouera pas pour les Dallas Mavericks cette saison.

Les pépins de santé continuent pour Dereck Lively. Déjà absent depuis plusieurs matches, le pivot des Dallas Mavericks va passer sur le billard pour se faire opérer du pied. En conséquence, il ne rejouera pas cette saison. Il avait déjà subi une opération chirurgicale six mois en arrière, en juillet, pour enlever des bouts d’os dans son pied. Mais le joueur est visiblement toujours gêné.

C’est un nouveau coup dur pour l’intérieur de 21 ans. Membre important de la rotation lors de sa toute première saison en NBA, il avait fortement contribué au parcours héroïque de la franchise texane, finaliste en 2024. Sauf qu’il passe de moins en moins de temps sur les parquets depuis. Il n’a joué que 98 matches sur 185 possibles depuis son arrivée dans la ligue : 55 la première année, 36 la deuxième et seulement 7 depuis la reprise.

Dereck Lively, qui reste jeune et prometteur, a du coup été ralenti dans sa progression. Ses meilleures statistiques remontent finalement à son année rookie. Il compile 8,4 points et 7 rebonds de moyenne en carrière.