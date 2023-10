Dereck Lively, le meilleur rookie surprise de la nuit !

Pour la deuxième nuit NBA de la saison 2023-2024, les plus grands talents de la Draft NBA 2023 suscitaient de grandes attentes. Victor Wembanyama, Brandon Miller et Scoot Henderson se trouvaient sur les parquets. Et pourtant, c'est bien Dereck Lively qui a tiré son épingle du jeu !

Le Français (15 points, 5 rebonds), limité par les fautes, a connu une première frustrante, malgré un réveil dans le 4ème quart-temps. Un match similaire pour Miller (13 points) avec les Charlotte Hornets. Alors qu'Henderson (11 points) a également eu du mal à mettre la machine en route pour les Portland Trail Blazers.

Même Chet Holmgren (11 points), considéré comme un rookie après sa saison blanche, a semblé nerveux sous les couleurs de l'Oklahoma City Thunder. De son côté, Lively n'a vraiment pas eu ce problème avec les Mavs.

Dereck Lively, impact immédiat !

Et pourtant, le #12 pick de la Draft NBA 2023 n'a pas débuté ce match dans la peau d'un titulaire. Dans le 5 majeur des Mavs, l'entraîneur Jason Kidd lui a préféré Maxi Klebler. Peu importe, l'ancien de Duke a tout de même eu un temps de jeu conséquent : 31 minutes.

Surtout, il a profité de sa présence sur le parquet pour avoir un impact XXL. Dans la peinture, il a pesé sur les débats. Au point de terminer en double-double : 16 points et 10 rebonds. Avec une efficacité quasiment parfaite à 7/8 aux tirs.

Très clairement, Lively a été, avec Luka Doncic, l'un des grands artisans de la victoire de son équipe contre les Spurs (126-119). Avec d'ailleurs le meilleur différentiel du match : +20. Des débuts rêvés pour le talent de 19 ans, heureux face à la presse.

"C'était beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. C'est une grande équipe, il y avait un grand public, beaucoup de fans, beaucoup de bruit. Mais j'ai l'impression qu'on s'est serré les coudes, qu'on est resté fidèle à nos principes... et on a donc gagné. Nous avons beaucoup appris. J'essaie juste d'aller sur le terrain et de gérer action après action. Si je marque un panier, je suis content. Si je donne un panier à quelqu'un d'autre, je suis encore plus heureux. Je suis juste là pour m'assurer que le score augmente et que nous remportons la victoire", a résumé Dereck Lively.

Avec cette mentalité, Lively continue de charmer son monde à Dallas. Il faut avoir à l'esprit qu'il est simplement devenu le second joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 15 points et 10 rebonds (à plus de 85% aux tirs) pour son premier match officiel.

Sérieux et calme, il a déjà trouvé sa place dans le collectif texan. Alors que Wembanyama s'imposait clairement comme le centre de l'attention de la soirée, il a été capable de lui voler la vedette. Sans surjouer.

"Il a été génial, je lui ai dit. Il a super bien joué pour son premier match. Je ne me souviens pas d'avoir vu un rookie joué aussi bien pour son premier match. Je me souviens de mon premier match, j'étais tellement nerveux. Et lui, il n'avait vraiment pas l'air nerveux", a salué Luka Doncic pour ESPN.

Une entame parfaite, avant de jouer un rôle majeur dans la saison des Mavs ?

Un titulaire en puissance

Car sauf surprise, Lively ne devrait pas rester remplaçant très longtemps. Avant le coup d'envoi de cet exercice, il était d'ores et déjà attendu parmi les titulaires. Mais finalement, pour ce premier match, Kidd a donc opté pour Kleber.

Un choix temporaire. Présent devant les médias, le coach des Mavs a expliqué qu'il voulait protéger son rookie. Notamment pour lui éviter de prendre rapidement plusieurs fautes et ainsi lui permettre de prendre son rythme.

"C'était simplement pour ce soir. Notamment en pensant à l'aspect défensif. Je ne voulais pas que Lively ait des problèmes au niveau des fautes. Le jeu était rapide dans le premier quart-temps, les deux équipes n'arrêtaient pas de marquer. Victor a d'ailleurs pris deux fautes à ce moment-là. Je voulais donc protéger Dereck car je savais que nous allions avoir besoin de lui. Pour l'avenir, nous savons qu'il va être un titulaire à un moment... Il s'intéresse avant tout à l'équipe et vous l'avez vu ce soir, c'est ce qui le rend spécial", a apprécié Kidd.

A l'intérieur, Dallas mise énormément sur le développement de Dereck Lively. Et pour son année rookie, il va avoir une place majeure dans le projet des Mavs, qui veulent absolument retrouver les Playoffs.

Pour le début de la saison, Jason Kidd a donc eu cette volonté de le protéger. Une stratégie payante car le pivot a répondu de la meilleure des manières. Mais il va rapidement intégrer le 5 majeur. Et avec son potentiel, il ne devrait plus le quitter pendant un long moment. Surtout s'il continue sur cette lancée.

