⏰ Dernier jour pour la livraison offerte !

Oui, on a les yeux qui piquent. Oui, on est aussi rincé que l'équipe de France de Foot en première mi-temps face aux Anglais. Oui, on a hâte d'en avoir terminé et de pouvoir enfin souffler. 😅

Car mardi matin, on passe la main ! Tous les fichiers de notre Mook #4 NEW YORK DELUXE seront envoyés à notre imprimeur. Christian prendra alors le relai avec ses équipes de magiciens pour nous fabriquer le plus beau livre sur le basket à New York.

Il leur faudra pas moins de 3 semaines pour imprimer, façonner, relier, peaufiner... ce monumental ouvrage de 352 pages qui comporte près de 70 pages inédites par rapport à la précédente édition.

Ah oui, j'oubliais, on va encore monter en gamme sur la qualité de l'impression ! Une toute nouvelle machine vient d'arriver à l'imprimerie, un truc colossal, de toute dernière génération, qui permet d'avoir une précision dans la frappe exceptionnelle et donc une qualité d'impression inégalée. Elle est réservée d'ordinaire aux livres d'Art. Vous avez donc compris dans quelle catégorie se situe ce livre. 🤩

Bref, on est vraiment impatient que vous le receviez pour nous donner vos impressions.

Et on le RE-RE-RE-dit encore à tous ceux qui ont déjà précommandé ce Mook : merci ! 1000 mercis !

C'est grâce à vous et au fait que vous nous suiviez dans tous nos projets que nous pouvons continuer à produire livres, mooks, podcasts, vidéos, news... tous les jours avec la même énergie.

Vous êtes précieux 🙏

JUSQU'AU 20 JUILLET 23H59

= livraison offerte

Pour ceux qui hésitent encore (ce qu’on comprend parfaitement, no pressure) ou ceux qui n’ont tout simplement pas encore eu le temps de commander, il vous reste désormais QUELQUES HEURES pour profiter de notre offre de prévente.

C’est-à-dire, les frais de port offerts, tout en vous assurant de recevoir cet opus parmi les tout premiers !

Et puisqu’on parle de commande, petite nouveauté technique sur notre shop : à la demande de plusieurs d’entre vous, nous avons ajouté les paiements Apple Pay et Google Pay.

Histoire de rendre le process aussi simple et rapide que possible.

Voilà, vous savez tout ;)