Après la trade deadline, le marché des buyout s’active. De multiples joueurs qui n’ont pas été transférés mais qui semblent tout de même avoir perdu leur place dans leur équipe rompent ainsi leur contrat à cette période. Derrick Rose correspond à ce profil, mais il n’est apparemment pas enclin à négocier un buyout avec les New York Knicks pour autant.

L’ancien MVP n’a plus posé le pied sur les parquets depuis le mois de décembre. Après un match contre les Rockets lors duquel il avait été gratifié de 11 minutes de jeu, il est sorti de la rotation de Tom Thibodeau. On imaginait donc les Knicks trouver un point de chute à leur meneur à la deadline. Pourtant, au 13 février, Rose est toujours chez les Knicks.

"Je suis toujours là. Donc ma mentalité doit être : ‘OK, je vais être là.’ […] C’est toujours la même chose. Je suis toujours concentré sur l’équipe, je parle aux gars, je les guide et je suis un leader", a-t-il déclaré au New York Daily News.

Derrière Jalen Brunson et Immanuel Quickley, il y a peu de chances que le meneur retrouve un temps de jeu conséquent avec cette équipe. Il serait encore plus surprenant que l’aventure se prolonge au-delà de cette saison. Les Knicks disposent en effet d’une team option de 15,6 millions de dollars sur le contrat de Derrick Rose. L’activer pour un joueur de 34 ans qu’ils n’utilisent plus n’aurait aucun sens.

Après le premier mars, les joueurs libérés ne pourront plus participer aux playoffs avec une autre équipe. Cette échéance étant relativement proche, il faut donc s’attendre à voir Rose finir la saison à New York. Et ce sera certainement en survêtement, sur le banc, plutôt qu’en maillot.

