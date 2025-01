Derrick Rose, son rêve pour l’hommage des Bulls

Le 26 septembre dernier, Derrick Rose a décidé de mettre un terme à sa carrière. A 36 ans, l'ancien meneur va recevoir un hommage de la part des Chicago Bulls dans la nuit de samedi à dimanche. Et de son côté, le natif de Chicago dispose d'un rêve : voir son numéro de maillot retiré.

Depuis son trade aux New York Knicks en 2016, plus personne n'a joué avec le #1. Le numéro a pourtant été attribué à deux reprises, à Michael Carter-Williams et Anthony Morrow, mais les deux hommes ont changé, sans le porter, face à la colère des fans.

Et D-Rose aimerait un tel hommage.

"J'en serai ravi. Mais ça dépend plus d'eux que de moi. Ce serait ma façon de me rapprocher du Top 75. Et je dis cela seulement car c'est lié au MVP. Il n'y a qu'une poignée, un petit groupe qui a obtenu ce trophée.

Et penser que cette façon de jouer, la façon de jouer de Chicago, n'est pas représentée dans les 75, ça fait réfléchir ou ça remet un peu les choses en question. Par contre, vu la façon dont les gens ont créé des statues, je n'en veux pas !

Pas de statue. Jerry (Reinsdorf), pas de statue. S'il vous plaît, Michael (Reinsdorf), pas de statue", a ainsi confié, avec le sourire, Derrick Rose à ESPN.

Plus jeune MVP de l'histoire de la NBA (à 22 ans), Derrick Rose va-t-il recevoir cet honneur ? Pour le moment, les Bulls n'ont jamais communiqué sur une telle décision. Dans l'histoire, Chicago a d'ailleurs retiré 4 numéro : le #4 de Jerry Sloan, le #10 de Bob Love, le #23 de Michael Jordan et le #33 de Scottie Pippen.

