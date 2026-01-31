La raison comique pour laquelle Derrick Rose refuse une statue à Chicago

Derrick Rose est une légende à Chicago. Il n’a pourtant jamais mené les Bulls au titre et a connu des moments de tension aussi bien avec la franchise que ses coéquipiers ou les supporters mais tout est pardonné depuis et il a toujours son statut d’icône de la ville. Après tout, il est le seul joueur du club autre que Michael Jordan à avoir été élu MVP en NBA. Sauf qu’en plus, il est originaire de la « Windy City. » C’est l’enfant chéri de la ville. Il aurait d’ailleurs peut-être pu avoir un jour sa statue, comme MJ, devant le United Center. Mais il en est hors de question. Le principal intéressé préfère de suite écarter cette possibilité.

« Désolé D-Wade mais j’ai vu ta statue. Ça ira pour moi », rétorque-t-il quand il lui est demandé s’il aimerait être honoré de la sorte par sa franchise de cœur.

Une petite pique gratuite mais amusante et pas méchante envers Dwyane Wade, enfin surtout l’artiste qui a été chargé de reproduire la légende du Miami Heat devant la salle de l’équipe floridienne. La statue a été vivement critiquée, même si Wade a défendu la vision de l’artiste.

Les Bulls ont fêté Derrick Rose et retiré son maillot