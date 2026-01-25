Les Bulls ont fêté Derrick Rose et retiré son maillot

Derrick Rose a été honoré cette nuit par les Bulls avec le retrait de son maillot et un hommage intense.

Le n°1 de Derrick Rose flotte maintenant avec ceux d'autres légendes de Chicago dans les hauteurs du United Center. Les Bulls ont retiré le maillot de leur ancien meneur et MVP cette nuit, lors de la réception des Boston Celtics.

Après la rencontre, les Bulls ont projeté sur l’écran géant une vidéo rendant hommage à Derrick Rose, avec des témoignages de ses anciens coéquipiers, de stars NBA comme LeBron James, Stephen Curry ou Shai Gilgeous-Alexander, mais aussi de sa famille, de ses proches et de nombreux Chicagoans, tous soulignant son influence sur leur vie et sur la ville.

Environ vingt anciens coéquipiers avaient fait le déplacement pour les célébrations de samedi. Pendant le match, Rose était installé dans une loge en compagnie d'anciens camarades comme Joakim Noah, Taj Gibson, Luol Deng, Ben Gordon, Kirk Hinrich et Tom Thibodeau. Selon Noah, le groupe s’était retrouvé la veille pour une soirée qui s’est étirée jusque tard dans la nuit, aux premières heures du matin.

Derrick Rose, plus jeune MVP de l'histoire

Avec les Bulls, la franchise de sa ville natale, Derrick Rose a remporté un titre de MVP en 2011 et est encore à ce jour le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA. Trois fois All-Star avec Chicago (2010, 2011, 2012), élu dans la All-NBA First Team en 2011, Rookie of the Year en 2009, Rose a très vite été le visage des Bulls et l’un des joueurs les plus électrisants de la ligue.

Collectivement, il a guidé les Bulls vers le meilleur bilan de la ligue en saison régulière en 2010-2011 (62 victoires), puis vers une finale de conférence Est, redonnant à Chicago un statut de contender crédible pour la première fois depuis l’ère Jordan. Même si les blessures ont freiné cette trajectoire, l’impact de Rose reste immense, tant par les résultats obtenus que par l’élan et l’espoir qu’il a insufflés à toute une ville.

No. 1 will always be From Chicago. Narration by @ScottiePippen. pic.twitter.com/zrQdBpdVAy — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026