Derrick White, une première depuis Michael Jordan !

Derrick White a sorti un match incroyable contre le Jazz, avec pas moins de 7 contres, record NBA pour un arrière, lui qui mesure... 1,93 m.

Derrick White a livré cette nuit l’un des matchs les plus improbables de cette première partie de saison en NBA. Lors de la victoire des Celtics (129-119) contre le Jazz, au sein d'un collectif de Boston toujours bien huilé, White est sorti du lot en terminant meilleur marqueur de son équipe avec 27 points. Mais ce qui rend sa performance réellement historique, c’est sa ligne de stats un peu plus détaillée.

L'ancien joueur des Spurs ne s'est pas contenté de finir meilleur marqueur de Boston, mais a aussi ajouté 7 rebonds, 6 passes et... 7 contres (!), une combinaison extrêmement rare pour un joueur non intérieur. À tel point qu’un seul arrière dans l’histoire de la NBA avait déjà réussi un tel match : Michael Jordan, lui-même. Une comparaison qui en dit long sur la singularité de la soirée de Derrick White.

Ses 7 contres constituent par ailleurs la deuxième meilleure performance de la saison en NBA, derrière les 9 blocks de Victor Wembanyama. Une prouesse d’autant plus impressionnante quand on rappelle que Derrick White mesure 1,93 m, loin du gabarit d’un protecteur de cercle naturel. Sur le plan all-time, seuls quatre autres joueurs considérés comme des arrières en leur temps ont réussi 7 contres dans un match : Doug Christie, l'actuel coach des Kings, Tracy McGrady, Dennis Johnson et George Gervin.

On ne parle quasiment jamais de ce joueur, mais entre son rôle dans la quête du titre en 2024, sa polyvalence et sa régularité, il s'agit sans doute de l'un des plus sous-cotés de toute la ligue.