Les Pistons ne prolongeront pas deux de leurs jeunes

Jalen Duren et Jaden Ivey sont éligibles à une extension de contrat que les Detroit Pistons ne vont probablement pas leur donner.

Les franchises ne veulent plus être pris pour des distributeurs automatiques de billets. Le nouveau CBA force les dirigeants à se montrer plus précautionneux, notamment au moment de donner des extensions de contrat. Les joueurs qui négocient leur premier contrat à la sortie de leur deal « rookie » (quatre premières saisons) sont en train de s’en rendre compte. Jonathan Kuminga n’a pas eu le salaire espéré. Quentin Grimes a carrément accepté la Qualifying Offer. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, les joueurs sont amenés à signer une prolongation un an avant d’être restricted free agent. Mais là aussi, ça coince. Comme aux Detroit Pistons.

Tous les deux draftés en 2022, tous les deux plutôt bons depuis leur arrivée en NBA, Jaden Ivey et Jalen Duren ne seront pourtant probablement pas prolongés de suite par leur franchise. C’est ce que révèle Marc Stein. On ne connaît pas la teneur exacte des négociations et ce qui explique que les deux joueurs devront attendre un an avant d’être fixés sur leur sort. Mais on peut imaginer qu’il y a déjà des écarts entre ce qu’ils estiment mériter et ce que les dirigeants veulent leur offrir.

Coup dur pour les Pistons… et pour Jaden Ivey

Duren s’est imposé comme le pivot titulaire des Pistons et il tournait à presque 12 points et plus de 10 rebonds par match l’an dernier. Ivey pointait à 17 unités avant de se blesser et il est à nouveau victime d’un pépin physique qui devrait l’écarter des parquets un bon mois. Lui doit d’ailleurs montrer qu’il peut évoluer au côté de Cade Cunningham.

Les Pistons seraient donc prêts à prendre le risque de les voir partir dans un an (ils pourront s’aligner sur toutes les offres a priori) plutôt que de leur filer de suite un paquet de dollars. C’est l’illustration parfaite d’une nouvelle logique sur le marché, où même les joueurs qui ont plus ou moins fait leurs preuves ne sont pas automatiquement prolongés.