Détrôner LeBron James, le pari fou de Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo est devenu ce weekend le sixième joueur le plus rapide de l’Histoire à compiler 21 000 points en carrière. Il ne va évidemment pas s’arrêter là. En fait, lui-même se voit arriver très haut. Tout en haut.

« Déjà, il faut parler des cinq gars qui ont accompli ça avant moi. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Wilt Chamberlain et Kevin Durant. Je pense que ce sont les GOATs parmi les GOATs. Faire partie de cette liste est incroyable. Est-ce que j’ai réussi autant de choses qu’eux en NBA ? Je ne pense pas. Est-ce que je peux encore progresser et continuer à écrire ma propre légende ? Oui. Je pense que rejoindre le top du classement des meilleurs marqueurs de l’Histoire ne me prendra pas 7 ou 8 ans. Je dirai que je peux y être dans quatre ou cinq saisons. Je pense que quand j’aurais 35 ans, je serai au sommet de cette liste », assure l’intéressé.

LeBron James est actuellement en tête avec plus de 42 000 points inscrits depuis 2003. Giannis Antetokounmpo devrait donc mettre 21 000 points de plus en 5 ans alors qu’il lui en fallu 13 pour atteindre ce total ? Si le King ne marquait plus une seule fois à partir de maintenant, il faudrait que le « Greek Freak » tourne à 51 points de moyenne sur cinq saisons complètes sans rater un match pour lui passer devant. C’est évidemment impossible. Ou extrêmement hautement improbable.

Giannis Antetokounmpo en est sans doute vraiment conscient. En revanche, en évoquant ce défi impensable, il attire l’attention médiatique sur autre chose que le bilan des Milwaukee Bucks, qui ont perdu 7 matches de suite avant de finalement se sortir de cette série catastrophique en battant les Brooklyn Nets.