Deux absents majeurs aux Knicks pour le coup d’envoi de la saison

La saison n’a pas commencé et l’infirmerie des New York Knicks est déjà remplie. Candidats aux finales NBA, voire au titre, ils vont devoir débuter sans Josh Hart et Mitchell Robinson. Deux des joueurs de banc les plus importants de l’équipe. Deux hommes qui apportent beaucoup d’énergie à chaque fois qu’ils mettent les pieds sur le terrain. Le premier souffre de douleurs au dos et l’autre est touché à la cheville. Le coach Mike Brown a tout de même insisté sur le fait que Robinson n’était pas blessé mais que le staff préférait le laisser au repos. Du load management avant le début des hostilités.

Son absence va poser problème aux Knicks, surtout si Karl-Anthony Towns, incertain pour le choc en ouverture contre les Cleveland Cavaliers, venait à lui aussi déclarer forfait. Heureusement, la franchise de Manhattan a décidé d’approfondir sa rotation pendant l’intersaison. New York a notamment signé Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele. Les deux devraient avoir plus de minutes que prévu sur ce premier match.