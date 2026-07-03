Deux anciens All-Stars visés par le Heat

Battu par Philadelphie dans le dossier Anfernee Simons, Miami explorerait désormais les pistes Bradley Beal et Khris Middleton pour compléter son effectif autour de Giannis Antetokounmpo.

Le Miami Heat n'a visiblement pas terminé son recrutement. Après avoir échoué à attirer Anfernee Simons, finalement parti aux Philadelphia 76ers, la franchise floridienne continuerait d'explorer plusieurs pistes, avec deux noms qui reviennent avec insistance : Bradley Beal et Khris Middleton.

Selon les informations de Brett Siegel, le Heat avait proposé un contrat minimum à Simons avant que ce dernier ne choisisse Philadelphie. Ce refus ne remettrait toutefois pas en cause la stratégie de Miami, qui préférerait patienter dans l'espoir de récupérer un joueur au profil plus intéressant à un coût raisonnable.

Bradley Beal figure de longue date parmi les cibles potentielles du Heat. Freinée ces dernières années par son imposant contrat, son historique de blessures et une baisse de rendement, la piste aurait retrouvé de l'intérêt avec son nouveau statut contractuel. Toujours selon Brett Siegel, l'intérêt serait d'ailleurs mutuel entre les deux parties.

L'autre nom évoqué est celui de Khris Middleton. L'ancien ailier des Bucks retrouverait alors Giannis Antetokounmpo, avec qui il a partagé de nombreuses saisons à Milwaukee. Son expérience, sa qualité de tir et sa capacité à créer son propre shoot en feraient un renfort logique pour une équipe qui cherche encore à densifier sa rotation extérieure.

Les deux vétérans pourraient être accessibles contre un contrat minimum ou une partie de la mid-level exception dont dispose encore Miami, ce qui permettrait au Heat de préserver une certaine flexibilité financière.

LeBron James continue également d'être régulièrement associé à Miami dans les différentes rumeurs de la free agency. Pour l'instant, aucune discussion avancée n'a toutefois été confirmée et la priorité semble être de renforcer la création offensive et l'adresse extérieure autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

Après avoir déjà attiré Giannis et signé Tim Hardaway Jr., le Heat ne compte donc pas s'arrêter là et pourrait encore animer les prochains jours du marché. Par contre, aucun joueur de moins de 30 ans ne semble être sur leurs tablettes... L'infirmerie est prévenue.

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