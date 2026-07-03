LIVE Free Agency NBA 2026 : Toutes les signatures et les rumeurs

En plus de pouvoir retrouver toutes les infos de cette free-agency équipe par équipe dans notre Tracker, vous pourrez dorénavant retrouver en instantané ou presque toutes les mouvements et toutes les rumeurs dans notre Live.

Vendredi 3 juillet

- Les Houston Rockets étaient impliqués dans un deal multi-équipes totalement dingue dans lequel Kevin Durant, Jaylen Brown et Alperen Sengun auraient changé d'équipes. Ils ont finalement mis aux discussions.

- Les New York Knicks s'intéressent à LeBron James.

- Houston sécurise l'un de ses meilleurs défenseurs en offrant à Tari Eason un contrat entièrement garanti de cinq ans et 81,5 millions de dollars.

- Les Kings offrent un contrat de deux ans et 5,1 millions de dollars à Daeqwon Plowden, qui avaient connu des two-way deals avec les Warriors, les Hawks et les Kings jusqu'à maintenant.

- Kyle Lowry va signer un contrat d’un jour avec Toronto pour pouvoir prendre sa retraite sous le maillot des Raptors.

- Two-way contract pour Pat Spencer avec les Phoenix Suns, selon Shams Charania

- Les Denver Nuggets re-signent Tyus Jones pour un an, d'après Charania.

Jeudi 2 juillet

- Après avoir décliné sa team option de 7,2 millions de dollars, OKC a re-signé Kenrich Williams pour un an et 5 millions de dollars.

- Free agent, Kyle Anderson retrouvera son ancien équipier Kawhi Leonard aux Raptors. Il signe à Toronto pour un an et 3,9 millions de dollars selon Shams Charania.

- Anfernee Simons, 27 ans, s'est engagé pour deux saisons et 12,3 millions de dollars avec Philadelphie, avec une player option sur la deuxième année.

- DeMar DeRozan veut quitter les Kings le plus vite possible.

- A priori, les Spurs en ont fini pour les moves cet été.

- Les Raptors verrouillent leur coach Darko Rajakovic avec un contrat sur plusieurs années. C'est l'équipe elle-même qui l'a annoncé.

- Les Lakers pas rassasiés ? Ils cibleraient Jonathan Kuminga.

- On a appris deux-trois trucs sur les coulisses du trade de Jaylen Brown : le joueur n'a pas demandé à être tradé ; selon Windhorst, les C's considèrent que Derrick White et non Brown était le meilleur joueur de Boston la saison passée ; d'après Chris Mannix notamment, les livestreams de JB sur Twitch causaient régulièrement des maux de tête dans le front-office.

- LeBron James veut jouer pour un contender, et le salaire n'est visiblement pas sa priorité. D'ailleurs les Sixers rêvent de l'associer à Embiid, Edgecombe, Maxey et Brown.

- Marvin Bagley III signe aux Nuggets pour une saison.

- De'Anthony Melton s'engage avec les Warriors pour deux ans et 11 millions de dollars, avec une player option sur la deuxième saison.

- Jonathan Isaac revient au Magic pour une saison.

- Alijah Martin prolonge avec les Raptors pour deux ans et 4,8 millions de dollars.

Mercredi 1er juillet

Trades

- Les Celtics trouvent un accord avec les Sixers pour envoyer Jaylen Brown à Philadelphie. En échange, Boston récupère Paul George, deux choix du premier tour et deux choix du second tour de Draft.

- Walker Kessler rejoint les Lakers via un sign-and-trade avec le Jazz et signe dans la foulée un contrat de quatre ans et 130 millions de dollars.

- Dallas récupère Santi Aldama en provenance de Memphis. Les Grizzlies reçoivent AJ Johnson, un premier tour de Draft 2030 des Warriors (protégé) et deux futurs choix du second tour.

Signatures et prolongations

- Mitchell Robinson s'engage avec les Celtics pour trois ans et 47,4 millions de dollars.

- Mike Conley signe pour une saison avec les Celtics.

- Moe Wagner rejoint les Nets pour deux ans et 19 millions de dollars.

- Keon Ellis signe deux ans et 18 millions de dollars avec Brooklyn.

- Norman Powell s'engage avec les Bulls pour deux ans et 45 millions de dollars.

- Zach Collins prolonge avec Chicago pour deux ans et 17 millions de dollars.

- John Collins signe avec les Pistons pour trois ans et 51 millions de dollars.

- Marcus Smart rejoint les Rockets pour deux ans et 13 millions de dollars.

- Bogdan Bogdanovic signe une saison à Houston.

- Kelly Oubre Jr. s'engage avec les Pacers pour deux ans et 17 millions de dollars.

- Collin Sexton rejoint les Lakers pour deux ans et 19 millions de dollars.

- Quentin Grimes signe quatre ans et 60 millions de dollars avec les Lakers.

- Sandro Mamukelashvili rejoint les Lakers avec un contrat de quatre ans et 52 millions de dollars.

- Tim Hardaway Jr. signe une saison et 6,5 millions de dollars avec le Heat.

- Ousmane Dieng prolonge avec les Bucks pour trois ans et 17,5 millions de dollars.

- DeAndre Jordan revient aux Pelicans pour une 19e saison NBA.

- Nikola Vucevic fait son retour au Magic avec un contrat d'un an et 3,9 millions de dollars.

- Jevon Carter re-signe au Magic pour une saison et 3,5 millions de dollars.

- Ariel Hukporti quitte les Knicks et signe un contrat d'un an et 3,4 millions de dollars avec Philadelphie.

- Dean Wade quitte Cleveland et s'engage avec les Sixers pour quatre ans et 39 millions de dollars.

- Luke Kennard signe deux ans et 13 millions de dollars avec Phoenix, avec une player option sur la deuxième saison.

- Branden Carlson rejoint Portland pour une saison.

- Tobias Harris signe deux ans et 31 millions de dollars avec les Spurs.

- Kobe Sanders prolonge avec les Clippers pour quatre ans et 11,2 millions de dollars.

Rumeurs et discussions

- Les Rockets discutent avec plusieurs équipes d'un éventuel trade impliquant Dorian Finney-Smith.

- Washington refuse toujours d'écouter les offres concernant Anthony Davis.

- Les Pistons poursuivent les discussions avec Jalen Duren.

- Les Lakers rencontrent Walker Kessler et Jalen Duren.

- Les Kings rencontrent également Jalen Duren.

- Walker Kessler et le Jazz restent éloignés d'un accord sur une prolongation malgré une offre estimée à cinq ans et 140 millions de dollars.

Autres mouvements

- Marcus Smart décline sa player option avec les Lakers avant de signer à Houston.

- Chicago coupe Kam Jones.

Mardi 30 juin

Trades

- Kawhi Leonard est transféré des Clippers aux Raptors contre Brandon Ingram, Gradey Dick et le contrôle de trois futurs premiers tours de Draft.

- Ja Morant est transféré de Memphis à Portland contre Jerami Grant et Chris Murray.

Signatures et prolongations

- Kristaps Porzingis prolonge avec les Warriors pour deux ans et 40 millions de dollars.

- Andrew Wiggins prolonge avec le Heat pour trois ans et 64 millions de dollars.

- Kevin Huerter rempile avec les Pistons pour trois ans et 27 millions de dollars.

- Thomas Bryant prolonge avec Cleveland pour une saison.

- Landry Shamet prolonge avec les Knicks pour quatre ans et 24 millions de dollars.

- Robert Williams III prolonge avec Portland pour trois ans et 44 millions de dollars.

- Julian Champagnie prolonge avec les Spurs pour trois ans et 45 millions de dollars.

- Jusuf Nurkic prolonge avec le Jazz pour deux ans et 22 millions de dollars.

Options

- James Harden décline sa player option de 42,3 millions de dollars afin de négocier un nouveau contrat avec Cleveland.

- Draymond Green décline sa player option de 27,7 millions de dollars.

- Fred VanVleet active sa player option de 25 millions de dollars.

- Deandre Ayton active sa player option avec les Lakers.

- Oklahoma City active la team option de Luguentz Dort.

- Les Clippers activent la team option de Brook Lopez.

- Les Clippers refusent la team option de Nicolas Batum.

- Les Clippers refusent également la team option de Bogdan Bogdanovic.

- Atlanta refuse la team option de Jonathan Kuminga.

Autres mouvements

- LeBron James informe les Lakers qu'il ne reviendra pas à Los Angeles pour la saison 2026-2027.

- Le contrat de Bronny James devient entièrement garanti.

- Les Pistons annoncent qu'ils matcheront toute offer sheet concernant Jalen Duren et refusent tout scénario de sign-and-trade.

- Les Celtics continuent d'explorer le marché pour Jaylen Brown après l'échec du dossier Giannis Antetokounmpo.

- Golden State prépare une offensive sur LeBron James et explore également la piste Anthony Davis.

- Luka Doncic demande à la direction des Lakers de recruter un pivot de premier plan.

- Oklahoma City ne conserve pas Kenrich Williams.

Dimanche 29 juin

- Zach LaVine active sa player option de 49 millions de dollars et reste aux Kings.

- Harrison Barnes prolonge avec les Spurs pour une saison.

- Day'Ron Sharpe prolonge avec les Nets pour deux ans et 20 millions de dollars.

- Les Warriors préparent une offensive pour attirer LeBron James et explorent également la possibilité de récupérer Anthony Davis.

- Dallas discute avec les Clippers d'un éventuel trade pour Kawhi Leonard autour d'un package comprenant P.J. Washington, Klay Thompson et des choix de Draft.

Samedi 28 juin

- Miles Bridges, un premier tour 2029 et un second tour 2029 sont envoyés de Charlotte à Phoenix contre Grayson Allen, Royce O'Neale et un premier tour 2033.

- Isaiah Hartenstein prolonge avec le Thunder pour trois ans et 75 millions de dollars.

- Les Nuggets explorent toutes les pistes de trade, y compris autour de Jamal Murray et Aaron Gordon, tout en gardant Nikola Jokic intouchable.

- Nikola Jokic réaffirme sa volonté de rester durablement aux Nuggets malgré les interrogations autour de sa future prolongation.

Vendredi 27 juin

- Les Lakers voient Brooklyn s'ajouter à la course pour Mitchell Robinson.

- Dans la ligue, de plus en plus de dirigeants pensent que LeBron James pourrait quitter les Lakers.

- Les Trail Blazers apparaissent comme l'équipe la plus agressive sur le dossier Jaylen Brown, tandis que les Rockets et les Hornets semblent beaucoup moins actifs.

- Les Lakers s'intéressent à Naz Reid, fraîchement arrivé à Charlotte dans le trade de LaMelo Ball.

Jeudi 26 juin

- Austin Reaves prolonge avec les Lakers pour quatre ans et 185 millions de dollars, avec une player option sur la dernière saison.

- Isaiah Joe est transféré du Thunder vers les Pistons contre deux futurs choix du second tour de Draft.

- Jose Alvarado décline sa player option avec les Pelicans et prévoit de signer un contrat de trois ans avec les Knicks.

- Les Celtics réclament jusqu'à quatre premiers tours de Draft pour Jaylen Brown.

- Guerschon Yabusele révèle avoir hésité entre les Knicks et les Nuggets avant de signer à New York l'été dernier.

- Kevin Porter Jr. active sa player option et reste aux Bucks pour une saison supplémentaire.

Mercredi 25 juin

- Al Horford décline sa player option de 6 millions de dollars mais prévoit de re-signer deux ans et 14 millions de dollars avec les Warriors.

- Coby White prolonge avec les Hornets pour trois ans et 74 millions de dollars.

- LaMelo Ball et Josh Green sont transférés de Charlotte à Minnesota contre Naz Reid, un premier tour non protégé en 2033, trois swaps de premier tour (2028, 2029, 2030) et trois choix du second tour (2029, 2032, 2033).

- Mark Williams prolonge avec Phoenix pour trois ans et 38 millions de dollars.

- Les Celtics poursuivent activement les discussions concernant un éventuel trade de Jaylen Brown.

- Les négociations entre LeBron James et les Lakers sont au point mort au début de la free agency.

Mardi 24 juin

- AK Okereke signe un two-way contract avec les Lakers.

- Josh Dix signe un two-way contract avec le Thunder.

- Tre Donaldson signe un two-way contract avec le Heat.

- Isaiah Stewart est transféré de Detroit à Memphis contre trois futurs choix du second tour de Draft.

- Sacramento pourrait tester le marché de Domantas Sabonis.

Lundi 23 juin

Aucun mouvement majeur.

Dimanche 22 juin

- Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis sont transférés de Milwaukee à Miami contre Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, trois premiers tours de Draft (dont le n°13 en 2026), un swap de premier tour en 2030 et un second tour en 2033.

- Julius Randle et le pick n°28 sont transférés de Minnesota à Brooklyn dans le cadre d'un trade à trois équipes. Brooklyn envoie Nic Claxton à Chicago et le pick n°33 à Minnesota.

- Nic Claxton rejoint les Bulls dans ce trade à trois équipes.

- Ayo Dosunmu prolonge avec Minnesota pour cinq ans et 112 millions de dollars, avec une player option sur la dernière saison.

- Mohamed Diawara prolonge avec les Knicks pour plusieurs saisons et plus de 10 millions de dollars.

- Dusty May est nommé nouvel entraîneur des Mavericks.

- Trae Young prolonge avec les Wizards pour quatre ans et 212 millions de dollars, avec une player option sur la dernière saison.

Samedi 21 juin

- CJ McCollum prolonge avec Atlanta pour une saison et 21 millions de dollars.

- Aaron Wiggins est transféré du Thunder aux Hawks contre deux choix du second tour de Draft : le pick 2030 d'Atlanta et le moins favorable entre les Hawks et les Lakers en 2032.

- Jordan Goodwin prolonge avec Phoenix pour trois ans et 19 millions de dollars, avec une player option sur la troisième saison.

Vendredi 20 juin

- Collin Gillespie prolonge avec Phoenix pour quatre ans et 48 millions de dollars.