LeBron James et la retraite, la sortie forte de son agent

L’agent de LeBron James, Rich Paul, a démenti les rumeurs concernant un départ à la retraite de son client au terme de la saison 2026-2027.

LeBron James se retrouve au centre de l’actualité. Agent libre cet été, l’ailier a pris la décision de quitter les Los Angeles Lakers. Et même à 41 ans, le King suscite de très nombreux intérêts sur le marché.

Il existe d’ailleurs un vrai flou concernant ses intentions. Par rapport à sa future destination. Mais aussi concernant ses attentes pour son prochain contrat. L’argent ne représente pas sa priorité, mais a-t-il la volonté de signer seulement un bail d’un an ?

Face aux débats concernant une éventuelle retraite de LBJ au terme de la saison 2026-2027, son agent Rich Paul a réalisé une mise au point.

"Qui a dit que ce serait la dernière saison de LeBron ? Personne n’a dit que ce serait sa dernière année. Personne n’a dit ça. Et puis, une fois qu’il a eu le feu vert de Savannah et de Zhuri - parce que ce sont les seules qui restent dans la maison -, une fois qu’il a eu ce feu vert, il peut faire tout ce qu’il veut", a prévenu l’homme d’affaires pour le podcast Game Over.

Sans surprise, tout va dépendre des envies de LeBron James et de sa famille. Et pour le moment, le natif d’Akron, soutenu par ses proches, a toujours des ambitions sportives.

🎙️ Quelle legacy laissera LeBron aux Lakers ?