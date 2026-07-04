Dans le CQFR du jour Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à VOS questions. Pour l'occasion, ils débâtent de la place que laissera LeBron James dans l'histoire des Lakers, des trades les plus impactants de l'Histoire, du cas Jalen Duren et d'un paquets d'autres choses encore !

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